Massimiliano Allegri er netop vendt tilbage som cheftræner for Juventus, efter den italienske storklub fyrede Andrea Pirlo ovenpå en skuffende sæson.

Og den 53-årige genansatte fodboldtræner er allerede kommet i problemer. Men det skyldes ikke resultater på fodboldbanen.

Han er nemlig blevet mistænkt for at have hvidvasket millioner af kroner i løbet af de seneste år. Det skriver mediet La Verita.

Massimiliano Allegri bliver lige nu undersøgt af Italiens centralbank, Banca d'Italia, som har opdaget mistænkelige transaktioner hos stjernetræneren.

53-årige Massimiliano Allegri. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere 53-årige Massimiliano Allegri. Foto: MARCO BERTORELLO

Der skulle eksempelvis være blevet brugt 2,6 millioner kroner på to udenlandske kasinoer, mens Juventus-træneren ligeledes skulle have foretaget køb for cirka 3,7 millioner kroner mellem juli 2018 og august 2019.

Hovedpersonen selv udtaler søndag, at han er uskyldig, og at han intet har med ulovlige aktiviteter at gøre.

»Med reference til de nyheder, som er kommet ud om mig i dag, erklærer jeg mig med absolut fasthed fuldstændig uden forbindelse til nogen som helst ulovlige eller uregelmæssig aktivitet og – endda endnu vigtigere – enhver form for overtrædelse af antihvidvaskningreglerne,« lyder det helt præcist fra italieneren.

La Verita tilføjer, at pengene er blevet trukket fra en konto, som hører under et maltesisk selskab, der undersøges for groft bedrageri.

Træneren var i Juventus fra 2014 til 2019, hvor han vandt Serie A-mesterskabet i samtlige sæsoner. Nu er tilbage i den italienske storklub efter to år væk fra fodboldverdenen.

Juventus sluttede på en fjerdeplads i 2020/2021-sæsonen i Italien – hele 13 point efter mestrene fra Inter.