Wanda Nara er ikke kun gift med PSG-stjernen Mauro Icardi. Hun er ligeledes angriberens agent.

Derudover er hun meget glad for tit at bruge sin private Instagram-konto til at posere uden ret meget tøj på kroppen.

Det skete eksempelvis tidligere på ugen, hvor den 34-årige fodboldagent lagde et opsigtsvækkende billede på det sociale medie.

Her ses Wanda Nara helt nøgen på en hest med undtagelse af en hat.

Agenten og 27-årige Mauro Icardi har været gift siden 2014. Fra 2008 til 2013 dannede hun par med fodboldspilleren Maxi Lopez.

Det nøgne billede på hesten har fået opmærksomhed fra over 320.000 personer på Instagram.

Wanda Nara er generelt glad for sin hest. Den optræder således på otte ud af hendes seneste 15 Instagram-opslag.

Når hun ikke arbejder som agent for Mauro Icardi, bruger hun sin tid på tv eller som model.

Wanda Nara og PSG-angriberen skabte en del overskrifter, da de fandt sammen for cirka seks år siden.

Det skyldes, at Mauro Icardi fandt sammen med fodboldagenten, mens hun dannede par med landsmanden Maxi Lopez.

Den argentinske PSG-angriber flyttede ind hos Wanda Nara og Maxi Lopez, da han flyttede til Italien i en ung alder for at spille for Inter.

Og det takkede han så for ved at stjæle værtens kone.