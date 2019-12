Racisme-debatten dukker fra tid til anden op på øverste niveau i fodbold, og i de seneste måneder har flere profiler truet med at forlade banen for at markere deres utilfredshed med de grimme tilråb fra tribunerne.

Og nu har en ny episode i Holland fået Liverpool-stjernen Georginio Wijnaldum på mærkerne.

Det var i en kamp i den næstbedste række, at Exselsiors mørke spiller Ahmad Mendes Moreira angiveligt blev offer for racisme fra dele af hjemmeholdets fans, og han skulle være blevet sammenlignet med en ellers kult figur i Holland - 'Black Pete' (zwarte piet på hollandsk).

Figuren er oftest spillet af en hvid person med sort maling i ansigtet og med afrohår samt rød læbestift og store guldøreringe.

Hollændere protesterer mod 'Black Pete'. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

Karikaturen har historisk set været en stor del af den hollandske Saint Nicholas-fejring 5. december, men på det seneste er mange hollændere gået i protest mod figuren, fordi den ifølge modstanderne leder tankerne tilbage til kolonitiden og simpelthen er en hån mod mørke mennesker.

Den holdning deler Wijnaldum.

»Når du bliver ældre, og folk kalder dig 'Black Pete', stopper man op og tænker, 'hey, hvorfor kalder du mig egentlig 'Black Pete'? Hvad er pointen med at kalde mig 'Black Pete'?' Så forstår du det. Men da jeg var ung, forstod jeg det ikke, fordi vi fik gaver, og det var dejligt,« siger han til CNN om figuren, som, tilhængerne af den 'sorte Pete' mener, er vigtig, fordi den hjælper julemanden og er sort i ansigtet grundet sin vej ned igennem skorstenene.

Men nu skal den ifølge Wijnaldum forbydes, fordi den er med til fremprovokere racisme.

Georginio Wijnaldum mener, at Black Pete-traditionen er med til at udøve racisme. Foto: SCOTT HEPPELL

»De siger altid, at det er en fest for børn. Børnene tænker kun på de gaver, de får. De tænker egentlig ikke på 'Black Pete', om han hedder 'regnbue Pete' eller noget andet med Pete. Sålænge de får gaver, er de glade, fordi det er sådan, børn er,« forklarer Wijnaldum og siger om dem, der klæder sig ud som 'Black Pete'.

»De mærker ikke det, vi mærker som mørke personer. De bliver ikke krænket. Jeg støtter ikke den tradition.«

En ny undersøgelse viser, at 71 procent af den hollandske befolkning er for at videreføre traditionen.

I 2013 var det tal på 89 procent.