Han er sur, skuffet og føler sig ekstremt dårligt behandlet. Og det fortæller han i en opsigtsvækkende video.

Det drejer sig om den tidligere Real Madrid-spiller og nuværende Valencia-profil Ezequiel Garay, der har fået de spanske medier til at slå øjnene op med sin video på sociale medier. Her langer den 33-årige forsvarsspiller kraftigt ud efter sin egen klub.

»Det er første gang i min karriere, at jeg har talt ud på denne måde. Og det gør mig ked af det,« lyder det blandt andet fra Ezequiel Garay.

Han føler, at folk i klubben har behandlet ham ekstremt dårligt og sat i ham i et endnu dårligere lys over en periode, der har varet i snart et år.

»Det hele startede, da det blev lækket, at jeg havde afvist et tilbud på 2,7 millioner (euro om året - altså 22 mio. kroner, red.), og det er totalt usandt. De siger, at jeg ikke vil blive i klubben, hvilket heller ikke passer,« siger Ezequiel Garay ifølge Marca.

Den 33-årige spiller fortæller tværtimod, at han meget gerne vil blive i klubben. Men at han på ingen måde er blevet godt behandlet i den periode, der undervejs også har båret præg af en fyring af den ellers populære træner Marcelino samt en skade til forsvarsspilleren selv.

»2. juli blev jeg tilbudt en markant dårligere kontrakt, end jeg havde i forvejen. I august begyndte man at se ustabilitet som med sagen med Marcelino, så jeg besluttede at vente, til alt var drevet over, inden vi snakkede kontraktfornyelse.«

»13. november blev vi mundtligt enige om en aftale, men intet på skrift, indtil jeg mødte en anden af klubbens chefer, hvor betingelserne havde ændret sig. Jeg ville stadig gerne forlænge med klubben, men 1. februar skadede jeg mit knæ. Kort efter blev jeg bedt om at melde mig syg. Jeg spurgte igen om min kontraktforlængelse, men jeg blev mødt af stilhed,« siger Garay.

Det endte med, at Ezequiel Garay ifølge ham selv blev tilbudt en endnu større lønnedgang, da han var skadet. Og derfor bliver det nu et farvel til den klub, han har været i siden 2016. Men det er ikke med argentinerens gode vilje.

»Når du oplever, at ting, der sker, sårer folk omkring dig - som din familie - sårer det også dig. Specielt, når dine børn spørger dig, hvorfor du er trist. Det er svært at give dem svaret,« lyder det fra Garay.