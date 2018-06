Racist! Manipulator! Falsk geni!

Yaya Touré var i flere sæsoner den helt store stjerne for Manchester City. Men under manager Pep Guardiola var den efterhånden 35-årige Touré frosset ude i Premier League-klubben.

Det får nu den store midtbanedirigent til at lange gevaldigt ud efter sin tidligere manager, som han anklager for at diskriminere sorte spillere, og for bevidst at gøre livet surt for ham.

»Pep gjorde alt for at spolere min sidste sæson. Han var ond mod mig. Tror du virkelig, at han kunne have opført sig sådan mod Andres Iniesta? Det nåede til det punkt, hvor jeg spurgte mig selv, om det var fordi, jeg var sort. Jeg er ikke den første. Andre spillere i Barcelona stillede det samme spørgsmål,« siger Yaya Touré i et interview med France Football.

»Måske bliver vi afrikanere ikke behandlet på samme måde af visse personer. Når man ser på de problemer, Pep ofte har med afrikanske spillere, alle de steder, han har været, stiller jeg også mig selv det spørgsmål. Men han er for intelligent til at blive fanget i det. Han vil aldrig indrømme det. Men den dag han sætter et hold med fem afrikanere på banen, så sender jeg ham en kage,« siger Touré.

Se Tourés fem bedste mål for City i videoen øverst

Foto: Nigel Roddis Foto: Nigel Roddis

Ivorianeren kom til Manchester City fra FC Barcelona i 2010, hvor han blev en af de bedst betalte spillere i Premier League. I flere sæsoner efterfølgende var Yaya Touré en af nøglespillerne hos de lyseblå, og har spillet hovedrollen i mesterskabssæsonerne i 2012 og 2014.

I den catalanske storklub var Pep Guardiola også træner for Touré, og allerede dengang gik de to egoer skævt af hinanden. Den tidligere firedobbelte årets spiller i Afrika har i dag meget lidt til overs for stjerne-manageren, hvorfor han har valgt at tage bladet fra munden i France Football:

»Jeg vil være ham, der smadrer myten om Guardiola. Barcelona - det var ikke ham, der opfandt det. Han var bare snu nok til at tilpasse sig det, Johan Cruyff havde skabt. Pep vil gerne ses som et geni. Når jeg ser ham klø sig på issen, for at se ud som om, han tænker sig grundigt om, så griner jeg. Det er komisk at se på.«

Det var ventet, at Touré, som har været involveret i flere kontroversielle episoder, ville forlade City sidste sommer som følge af det dårlige forhold til Guardiola. Men han blev i klubben, og er endt med at spille en meget marginal rolle.

Foto: OLI SCARFF Foto: OLI SCARFF

I den forgangne sæson startede han kun på banen en enkelt gang: I sidste spillerunde, hvor mesterskabet for længst var afgjort, hvor han fik en sidste optræden for City.

»Pep vil kun have spillere, der adlyder ham og slikker ham i røven. Jeg bryder mig ikke om sådan et forhold. Jeg respekterer min træner, men jeg er ikke hans legetøj. Andre spillere vil aldrig indrømme det offentligt, men nogen har allerede fortalt mig, at de endte med at hade ham. Fordi han manipulerer og leger med dit hoved,« siger Touré, som nåede at spille 316 kampe for Manchester City.

Han er træt af, at Guardiola, ifølge egne ord, ødelagde hans sidste tid i klubben.

»Pep gjorde alt for at ødelægge min sidste sæson. Han spolerede min afsked med City.«