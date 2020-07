Et nyt kvindehold er på vej i USA med en række investorer, der må siges at være noget uortodokse.

Planen er, at fodboldholdet skal spille i den bedste kvindelige række, National Women's Soccer League, fra 2022.

Gruppen bag holdet består af ingen ringere end stjerner som Serena Williams og Natalie Portman. Det skriver flere medier, herunder BBC.

»Vi har samlet det her med en fælles passion om at gøre en forskel (...) En forskel for vores spillere, en forskel for vores fans og en forskel for lokalsamfundet. En forskel, som starter i dag,« siger medstifter og præsident for gruppen Julie Uhrman, der er medie- og gaming-iværksætter.

Tennisstjernen Serena Williams er en af kvinderne bag 'Angel City'-projektet. Foto: WILLIAM WEST

Efter planen skal holdet baseres i Los Angeles, men holdets navn samt hjemmebane er stadig ukendt.

Investor-gruppen har kaldt sig selv 'Angel City' og består hovedsageligt af kvinder.

Således er skuespillerne Eva Longoria og Jennifer Garner også en del af gruppen, men den tæller også Serena Williams' mand, Alexis Ohanian, som er medstifter af techvirksomheden Reddit.

I skrivende stund findes der ikke noget hold baseret i Californien i den bedste amerikanske række for kvinder.