Deres veje skiltes første gang i 2022.

Dengang fandt de sammen igen, men nu ligner det, at det er endegyldigt slut mellem Romeo Beckham og modellen Mia Regan.

I en story på Instagram bekræfter stjernesønnen nemlig søndag eftermiddag, at han og den britiske model har valgt at gå hvert til sit.

»Mooch (Mia Regan, red.) og jeg har besluttet at gå fra hinanden efter fem års kærlighed,« indleder David- og Victoria Beckhams søn.

På trods af bruddet slår Romeo Beckham fast, at der ikke er dårlig stemning blandt de to – snarere tværtimod.

»Vi har stadig masser af kærlighed for hinanden, og vi har stadig et stærkt venskab og vil altid have det,« fortsætter han på Instagram.

Romeo Beckham bekræfter her, at han og Mia Regan ikke er sammen længere. Foto: Foto: Instagram Vis mere Romeo Beckham bekræfter her, at han og Mia Regan ikke er sammen længere. Foto: Foto: Instagram

Teksten på Instagram er akkompagneret med et billede af de to, der rækker tunge til hinanden samt to hjerter.

Kendissønnen er den næstældste af Victoria og Davids tre sønner, som også tæller Brooklyn og Cruz oveni deres datter Harper.

Til daglig spiller Romeo Beckham for Thomas Franks Brentford – dog kun på danskerkoloniens B-hold.

Han har desuden været en del af ungdomsafdelingen i Arsenal og akademiet i Inter Miami.