Han er blevet sparket ned igen og igen. Og igen. Og igen... og igen.

I denne Premier League-sæson er der blevet begået frispark mod Aston Villas Jack Grealish, som der aldrig er blevet begået frispark mod en spiller før.

Hele 140 gange er der dømt frispark mod midtbanespilleren.

Det er ikke bare markant flere end nummer to på listen - Crystal Palaces Wilfried Zaha med 98 styk - men det er også flere frispark mod én spiller, end der er blevet registreret i de seneste 22 år.

Aston Villa-manager Dean Smith fortæller, at hans store stjerne har tydelige mærker af den hårdhændede behandling:

»Han har blå mærker overalt på sine skinneben, men han elsker at spille fodbold, og han elsker Aston Villa. Så han bliver ved,« siger han:

»Der er intet Jack helere vil end at have bolden på den sidste tredjedel af banen og gå til angreb.«

Manageren mener dog, at hans store stjerner har brug for at bliver beskyttet mere. Det mener han, at man tydeligt så i den seneste kamp mod Chelsea.

Jack Grealish ligger ned efter en nærkamp mod Chelseas Mateo Kovacic. Foto: CATHERINE IVILL / NMC / GETTY PO

»Chelsea prøvede helt sikkert at uskadeliggøre vores mest kreative spiller, og der blev først uddelt en advarsel i de sidste fem minutter. Dommerne kan nok helt sikkert gøre mere for at beskytte ham. Jack har haft en skydeskive på sig hele sæsonen,« siger Dean Smith:

»Den mest overraskende statistik er, at der kun er givet omkring fem advarslet for de 140 frispark.«

Aston Villa møder i aften Newcastle på udebane i Premier League.