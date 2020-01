Peter Crouch har altid været glad for at lave sjov. Både på og uden for banen.

Men forleden gik det dog ikke helt som forventet, da den tidligere engelske landsholdsspiller forsøgte at lave sjov med sin kone, Abbey Clancy.

»Hvis den sidder på din arm, så skal du ikke komme hjem,« lød det kontant fra hende, da han ringede hjem for at vise sin nye tatovering på overarmen, skriver det engelske medie The Sun.

Tatoveringen, der skulle forestille Crouchs karakteristiske robot-jubelscene med teksten 'Stærkere tilbage', var ikke ægte, men det opfattede konen ikke lige med det samme. (Se billedet nederst i artiklen)

Peter Crouchs karakteristiske jubelscene. Robotten. Foto: Paul ELLIS Vis mere Peter Crouchs karakteristiske jubelscene. Robotten. Foto: Paul ELLIS

»Jeg håber, du laver sjov, Pete (Peter Crouch, red.),« var hendes første reaktion, da den 38-årige pensionerede fodboldspiller stolt viste sin nye tatoveringen frem.

I forbindelse med den tidligere Liverpool-angribers comeback i programmet 'That Peter Crouch Podcast' fik han lyst til at lave sjov med sin kone, selvom han egentlig godt vidste, at nyheden ikke ville falde i god jord.

»Jeg er lidt nervøs, for hun bliver sur, men lad os se, hvordan det kommer til at gå,« lød det fra ham, inden han foretog opkaldet.

Og han fik ret i sin påstand. Hustruen blev rasende:

38-årige Peter Crouch spillede i Burnley, inden han stoppede sin karriere. Foto: PETER POWELL Vis mere 38-årige Peter Crouch spillede i Burnley, inden han stoppede sin karriere. Foto: PETER POWELL

»Hvem skal det forestille? Du ser 25 kilo tungere ud. Du kommer til at ligne en idiot på stranden, men det er jo op til dig.«

Peter Crouch troede, joken ville være sjov, men i sidste ende måtte han gå til bekendelse, da han simpelthen frygtede at være single, når dagen var omme.

Derfor ringede han da også sin kone op igen, som derefter kunne ånde lettet op.

Efter 17 som professionel fodboldspiller stoppede Peter Crouch sin karriere sidste år, men inden da nåede han at repræsentere et væld af engelske klubber såsom Tottenham, Queens Park Rangers, Portsmouth, Aston Villa, Norwich City, Southampton, Liverpool, Stoke City og senest Burnley.