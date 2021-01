Mexicaneren Javier Hernández har haft en flot fodboldkarriere, hvor han blandt andet har spillet i Manchester United og Real Madrid.

Det kører ligeledes for angriberen udenfor banen, hvor han er gift med 26-årige Sarah Kohan, der har over en million følgere på Instagram.

Hun ønskede sine mange følgere et godt nytår ved at smide et letpåklædt billede op på det sociale medie.

Her poserede Sarah Kohan topløs med ryggen til kameraet. Billedet har efterfølgende fået en del opmærksomhed med over 700 kommentarer og mere end 70.000 'likes'.

'Vågnede op til livet. Kan du gætte byen?' skrev hun som tekst til opslaget. Generelt er Sarah Kohan ikke bleg for at vise sin krop frem på Instagram.

Javier Hernández spiller nu i LA Galaxy i USA. Han begyndte at date Sarah Kohan i 2018, og de blev gift bare et år senere.

Den 26-årige australier har en uddannelse i jura, men hun har også fungeret som blogger siden 2016.

Hun blev mor tilbage i 2019, da hun og Javier Hernández blev forældre til deres første søn, Noah.

32-årige Javier Hernández har været en fast del af fodboldlandsholdet i Mexico siden 2009, og det er blevet til mere end 50 mål.