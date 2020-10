Nu har Eliana Guercio fået nok.

'Sergio Romero har knoklet så hårdt for denne her klub,' indleder hun et opslag på Instagram. Et opslag, hvor hun raser over Manchester United.

Klubben hentede Romero for fem år siden, men det er ikke fordi, han har boltret sig i masser af spilletid - heller ikke på trods af at han forlængede sin kontrakt i 2017.

Og det er det, der har fået konen til tasterne på det sociale medie.

Sergio Romeros kone er vred på Manchester United. Foto: Paul ELLIS Vis mere Sergio Romeros kone er vred på Manchester United. Foto: Paul ELLIS

'Sidst klubben løftede et trofæ var med ham. Han har hjulpet holdet med at nå til fire finaler/semifinaler, og så blev han sat på bænken, hvor han kunne se dem tabe det hele,' skriver 42-årige Eliana Guercio.

Hun henviser blandt andet til, at den i dag 33-årige målmand blev dat på bænken i FA Cup-finalen mod Chelsea i 2018, Liga Cup-finalen mod Southampton i 2017 og i Community Shield mod Leicester i 2016.

'Det er tid til, at de give ham muligheden for at komme videre og give slip på ham. Hav noget respekt for en gangs skyld,' slutter Eliana Guercio sit opslag.

Derudover har hun delt en video på spansk, hvori hun takker klubbens fans for at støtte Sergio Romero i denne tid.

Den 33-årige målmand har de sidste tre sæsoner blot spillet én Premier League-kamp for Manchester United, og det er ikke første gang, Eliana Guercio har blandet sig i mandens karriere.

For da han blev vraget til VM i Rusland for to år siden, var hun også rasende. Sergio Romero blev valgt fra med argumentet, at han havde en skade i højre knæ, men konen hævdede, at han uden problemer ville blive klar til at spille den første kamp for sit land. Sådan blev det dog ikke.

Eliana Guercio og Sergio Romero har været gift siden 2008, og de har to børn sammen, Chloe og Yazmin.

Det var den argentinske keeper, der stod på mål, da FC Midtjylland i 2016 mødte Manchester United i Europa League. Det gjorde han dog 'kun', fordi klubbens førstevalg David de Gea sad ude med en skade. Derudover stod han også på mål, da klubben i august mødte F.C. København.