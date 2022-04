Hvis Thiago Silva skulle være i tvivl, så har han en trofast støtte på hjemmefronten.

For den brasilianske Chelsea-stjerne fik nemlig enorm opbakning fra sin bedre halvdel, Belle Silva, efter sin indsats i lørdagens kamp mod Christian Eriksen og resten af Brentford-mandskabet.

Det skriver det verdensomspændende fodboldmedie Goal.

På trods af at have tabt med hele 1-4 på hjemmebane til danskerklubben, mente Silvas hustru i hvert fald ikke, at det var hendes mands skyld, at det chokerende nederlag blev så markant, som det gjorde.

Noget, hun kort efter kampen gjorde meget klart i et opslag på sin Instagram-profil. Du kan se videoen nederst i artiklen.

For efter at have hørt flere kommentatorer kritisere Thiago Silvas præstation, blev hun nemlig stiktosset og fandt telefonen frem.

»Jeg sidder her på Stamford Bridge (Chelseas hjemmebane, red.), og jeg har lige hørt, at kommentatorerne ikke mener, at Thiago Silva angriber nok,« siger hun i videoen, inden hun fortsætter:

»Vis ham noget respekt! Han ankom først i går efter at have spillet for Brasilien. Han er træt, og han er 37 år. Så vis ham noget respekt. Han er ikke en maskine. Han har brug for hvile, OK?«

Thiago Silva og resten af Chelsea-mandskabet blev lørdag klædt af på hjemmebane af Eriksen og co.

Danskeren stod blandt andet bag ét af gæsternes fire scoringer, og du kan se højdepunkter fra opgøret øverst i artiklen.