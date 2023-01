Lyt til artiklen

Det skulle have været lykken, men i stedet udviklede det sig til et mareridt, da fodboldstjernen Sara Björk Gunnarsdóttir blev gravid.

Nu tager hun et opgør mod sin tidligere klub, Lyon, som ikke behandlede hende ordentligt under graviditeten.

»Jeg ved, at denne historie vil ophidse nogle mægtige mennesker i fodboldverdenen. Det er ikke meningen, at du skal snakke om denne side af spillet. Men jeg må fortælle sandheden.«

Sådan indleder Pernille Harders tidligere holdkammerat Gunnarsdóttir sin fortælling hos mediet The Players Tribune.

Drømmeskiftet til Lyon, hvor hun scorede i finalen, da klubben vandt Champions League, blev hurtigt til en lang og sej kamp om rettigheder og løn, da hun blev gravid i marts 2021.

I første omgang holdt hun graviditeten hemmelig i længere tid, men da hun endelig besluttede at fortælle det til sine holdkammerater, gik der ikke længe, før lønnen pludseligt udeblev.

Lyon mente, at klubben fulgte fransk lovgivning.

Det endte med, at Gunnarsdóttir involverede spillerforeningen FIFPRO og også overvejede at gå til FIFA, men så kom den hårde besked fra Lyon.

»Hvis Sara går til FIFA med dette, så har hun ikke nogen fremtid i Lyon,« hævder hun, at klubben sagde.

Islændingen var chokeret, såret og vred. Hun sad højgravid i Island og frygtede, at hun havde mistet sit job.

Det, som skulle have været det lykkeligste øjeblik i hendes liv, blev i stedet ren fortvivlelse.

Midt i kaosset fødte hun sønnen Ragnar.

I maj 2022 kom så afgørelsen fra FIFPRO.

Lyon skulle betale hende alle de penge, klubben havde tilbageholdt.

En afgørelse, Gunnarsdóttir kalder en sejr for alle spillere, der ønsker at få børn som aktiv atlet.

»Jeg vil sørge for, at ingen må gå igennem det, jeg gik igennem. Og jeg vil, at Lyon skal vide, at dette ikke var okay,« skriver hun.

Gunnarsdóttir har modtaget utallige lykønskninger for endelig at stå frem med sin historie.

'INGEN skal gå igennem dette. Godt kæmpet min ven,' har Pernille Harder skrevet på Instagram.

I sommer skiftede islændingen til Juventus.