Lars Dendoncker, der er lillebror til Premier League- og landsholdsspilleren Leander Dendoncker, stopper karrieren.

Det sker som konsekvens af problemer med hjertet, fortæller Lars Dendoncker i et opslag på Instagram, som du kan se nederst i artiklen.

'Som barn havde jeg kun én drøm. At blive professionel fodboldspiller. Men min professionelle karriere og drøm er kommet til en meget tidlig afslutning,' skriver han og fortsætter:

'På grund af min hjertesygdom har jeg besluttet at stoppe med at spille på grund af mit eget helbred. Det var – og er – den sværeste beslutning i mit liv nogensinde. Men der er ingen vej tilbage, og jeg må se fremad. Det vil tage tid at komme over.'

Dendoncker i aktion. Foto: Lars Baron/Reuters/Ritzau Scanpix

I 2022 blev forsvarsspilleren ramt af betændelse i hjertemusklen under en lægeundersøgelse, skriver Het Nieuwsblad.

Det er altså det, der nu har fået 22-årige Dendoncker til at sige stop.

'Jeg har lært meget gennem årene og har måttet ofre en masse. Så det gør virkelig ondt. 11 år på akademiet i Club Brugge, hvor jeg fik en masse venner,' skriver belgieren, som også nåede et ophold i Brighton og St. Johnstone, hvor han fik sin professionelle debut.

Dendoncker har også spillet kampe for de belgiske u-landshold, men nåede aldrig at spille for A-landsholdet, modsat hans bror, Leander Dendoncker, som har spillet 32 landskampe.