Yussuf Poulsen, Joachim Andersen, Andrew Hjulsager, Thomas Vermaelen, Toby Alderweireld og Dries Mertens.

Det er navnene på en række danske og internationale fodboldstjerner. Fællestrækket for de seks? Inden for de seneste år har de alle forladt Søren Lerby og agentfirmaet Essel Sports Management.

Nu er det så blevet Pierre-Emile Højbjergs tur til at droppe den danske agent. Det bekræfter tendensen i, at de internationale stjerner ser andre veje end Lerby, når deres fremtidige transfers skal varetages.

»Tiderne har ændret sig, og man har færre spillere end før. Markedet har ændret sig totalt,« lyder forklaringen fra Søren Lerby over for B.T.

Viktor Fischer (midten) og Søren Lerby (th.) ved Dansk Fodbold Awards i 2016. Foto: Liselotte Sabroe

»Spillerne får et mere skræddersyet program, end de nogensinde har fået før. Der er også mange flere om buddet, så det er en helt anden business,« fortsætter helten fra det danske 1980'er-landshold.

Tidligere har Lerbys forretning været stedet, hvor de største stjerner søgte hen.

Kæmpe profiler som Rafael van der Vaart og Wesley Sneijder, der nu har indstillet deres fodboldkarrierer, var klienter hos Lerby. Men de forlod danskeren, flere år inden de stoppede.

Også de senere år har budt på en sand stjerneflugt væk fra danskeren og Essel Sports Management. Især de store danske spillere har vendt Lerby ryggen.

Samarbejdet med Viktor (Fischer, red.) har jo løbet ligeså længe, som det gjorde med Pierre. Søren Lerby

»Hvert firma har sin måde at arbejde på. Vi har har spillere i Amsterdam, Spanien og Sydamerika, og der er forskellige perioder i ens karriere,« forklarer Søren Lerby.

I dag er hans mest kendte kunder FC Københavns Viktor Fischer og hollænderen Davy Klaassen, der spiller i tyske Werder Bremen.

»Samarbejdet med Viktor har jo løbet lige så længe, som det gjorde med Pierre. Det er vel otte-ni år siden, vi startede,« siger den danske agent, som ikke kan huske, hvor længe han har kontrakt med den 25-årige FCK-spiller.

Derudover råder firmaet over navne som Johan Larsson, Nikolai Laursen og den finske veteran Niklas Moisander. Øvrige navne som Lisandro Magallán, Lisandro Martinez og Luis Manuel Orejuela taler nok mest til fodboldentusiaster af den nørdede slags.

Napoli-stjernen Dries Mertens, som scorede i Champions League mod Barcelona tirsdag, har tidligere samarbejdet med Søren Lerby. Foto: FILIPPO MONTEFORTE

Ved spørgsmålet om, hvorvidt den 62-årige Lerby er ved at trappe ned for agentgerningen, er svaret dog rungende klart.

»Nej, tværtimod. Jeg elsker mit job og har gjort det i 25 år. Vi er otte mand i Amsterdam. Det forudsætter et eller andet.«

Sidste år tog Søren Lerbys tidligere partner Poul Erik Petersen både Yussuf Poulsen og Christian Nørgaard med sig, da han forlod Essel Sports Management. Lerby og Højbjerg gik – som B.T. afslørede fredag – hver til sit i december sidste år.

Den danske Southampton-anfører har nu indgået en aftale med superagenten Pini Zahavi, der blandt andet var involveret i Neymars-skifte til Paris Saint-Germain og mangemilliardæren Roman Abramovichs overtagelse af Chelsea.

»Jeg har utrolig stor respekt for Søren som menneske, og vi har været utrolig meget igennem,« fortæller Pierre-Emilie Højbjerg til B.T. i forbindelse med, at han har fået ny agent.

»Han kender mig og min familie, og jeg kender ham og hans familie. Vi holder begge to meget af hinanden, men jeg er også klar over, at der er en professionel side af det.«

Søren Lerby var manden, der i 2012 stod bag Pierre-Emilie Højbjergs skifte til Bayern München.

Lerby trænede selv den tyske gigantklub i 1991, inden han blev spilleragent.