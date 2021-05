For et par måneder siden lagde Malte Ebert den danske fodboldscene ned med en ny sang.

Sammen med Martin Brygmann og Vejle Boldklub-legenden Thomas Gravesen sang han 'Dø for Vejle' i programmet 'Danmark griner'.

Sangen gik viralt og blev ganske populær, og det har nu fået Vejle Boldklubs hovedsponsor, Arbejdernes Landsbank, til at købe rettighederne til sangen som en gave til klubbens 130-års jubilæum.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse søndag. Se den sjove optræden herunder i Instagram-opslaget.

»Det er en fin gave til klubbens fans og os alle sammen fra Arbejdernes Landsbank. Det er en sang, der viser de nye tider, vi alle arbejder hen imod i klubben. Når vi for alvor skal fejre klubbens 130-års fødselsdag til den første hjemmekamp i næste sæson, skal vi have Malte til at spille den live på Vejle Stadion,« fortæller direktør for Vejle Boldklub Henrik Tønder og fortsætter:

»Der skal lyde en stor tak til Malte og teamet bag ham for at ville vise den følelse, vi alle har for VB, og så vil jeg takke Arbejdernes Landsbank for at købe sangen til os alle sammen.«

Og om Malte Ebert skal spille foran publikum til en Superliga- eller 1. divisionskamp, vides i skrivende stund ikke.

Vejle Boldklub overlevede i Superligaen qua en sejr over Sønderjyske søndag på 4-2.