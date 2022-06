Lyt til artiklen

Til november går det løs til VM i Qatar, hvor de danske drenge selvfølgelig skal have en dansk VM-sang med sig i bagagen.

Seneste fodboldsang til herrelandsholdet var Alphabeats 'Danmarks Dynamite,' der gjaldede ud af højttalerne i Parken til EM på hjemmebane, men tilblivelsen af nye officielle landsholdssang kommer til at være lidt anderledes i år.

I år skal danskerne nemlig selv være med til at bestemme, hvordan sangen skal lyde, da Carlsberg og DBU inviterer danskerne til at give deres input til den traditionsrige. Et input, som man kan komme med på en ny hjemmeside dedikeret til formålet.

Når der er kommet inputs fra danskerne, er det de store sangskrivere Burhan G, Ankerstjerne, Nicolai Seebach og Jarl-Friis Mikkelsen, der skal føre pennen.

Foto: Carlsberg/DBU Vis mere Foto: Carlsberg/DBU

Og sidstnævnte har da også erfaring med at skrive en fodboldsang. En sang, som alle danskere skråler med på, når de danske drenge går på banen.

»Jeg var med til at skrive Re-Sepp-Ten tilbage i 1986 og på samme måde som nu, skrev vi den med inputs fra danskerne. Det var jo før internettet, så hele Danmark sendte breve ind. Jeg glæder mig meget til at tage imod folkets tanker og ord og mærke følelserne til vores alle sammens landshold. Over sommeren stykker vi det hele sammen og lægger lyd til ordene, så vi ender med en fodboldsang, der bliver danskernes helt egen sang til holdet,« siger Jarl Friis-Mikkelsen i en pressemeddelelse fra Carlsberg, der for første gang er med til at lave en landsholdssang.

Også Nicolai Seebach glæder sig til at modtage danskernes bidrag til den nye VM-sang.

»Vi er alle meget stolte over at være med til at skrive danskernes nye fodboldsang. En sang der skal passe til det vinderhold, der spiller for Danmark med Hjulmand i front. En sang der skal samle os alle sammen og som skabes ud fra en masse inputs fra hele Danmark – det er da ret stort,« siger Seebach.