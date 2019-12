Den store italienske sportsavis Corriere dello Sport er blevet kritiseret voldsomt for deres forside på torsdagens avis.

Den er nemlig prydet af Inters Romelu Lukaku og Romas Chris Smalling i forbindelse med fredagens opgør mellem de to storhold. Mellem billedet af de to stjerner står teksten: 'Black Friday'.

Både fans og flere storklubber har efterfølgende taget skarpt afstand til forsiden, og nu melder hovedpersonerne sig så på banen.

I et opslag på Twitter skriver den belgiske angriber Romelu Lukaku:

'I stedet for at fokusere på en kamp mellem to hold, kommer Corriere dello Sport med den dummeste overskrift, jeg har set i hele min karriere. I bliver ved med at hælde brænde på bålet med negativitet og problemet omkring rascismet,' skriver han blandt andet.

'I på Corriere dello Sport burde gøre jeres arbejde bedre end det. Tak til alle fans og andre journalister for støtten, og lad os alle se frem til morgendagens kamp. Forza Inter,' slutter Lukaku opslaget.

Også Chris Smalling, der er den anden spiller på forsiden, har givet sin mening til kende på Twitter:

'Mens jeg gerne havde fokuseret på den store kamp i morgen, er det vigtigt, at jeg anerkender, at hvad der skete i morges var forkert og yderst ufølsomt. Jeg håber, at de ansvarlige for denne overskrift tager ansvar og forstår den magt, de har gennem ord, og den betydning disse ord kan have. Stort tak til AS Roma for støtten.'

Tidligere på dagen var flere læsere rasende over forsiden.

Én skrev eksempelvis:

'Lige når man tror, at italiensk fodbold ikke kan komme længere ned, rammer det et nyt lavpunkt med Corriere dello Sport forside.'

Den italienske ESPN-journalist Matteo Bonetti var heller ikke ligefrem tilfreds. På Twitter skrev han:

'At sige, at jeg er chokeret, ville være en løgn lige nu. Komplet pinligt af Corriere dello Sport at komme på den her overskrift for fredagens opgør mod Inter og Roma.'

Tidligere har både Inter og AS Roma også taget afstand fra den meget kontroversielle forside. Det kan du læse mere om her.

Italiensk fodbold har kæmpet mod en række racistiske hændelser rettet mod spillere i denne sæson.

Romelu Lukaku blev eksempelvis mødt med abelyde, da han skulle tage et straffespark på udebane mod Cagliari tidligere på sæsonen.