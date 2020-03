Ifølge Bild går spillere fra Bayern München 20 procent ned i løn for at hjælpe klubben i coronakrisen.

Spillerne i en række af de største tyske fodboldklubber er klar til at hjælpe deres arbejdsgivere i den økonomiske krisetid, der er skabt på baggrund af coronavirus.

Således har spillerne i blandt andet Bayern München, Borussia Dortmund, Mönchengladbach, Werder Bremen og Schalke 04 accepteret en lønnedgang.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den tyske avis Bild erfarer, at spillere og andre ansatte i Bayern München har accepteret en lønreduktion på 20 procent.

Det løber op i mange penge, eftersom lønninger udgør omkring halvdelen af Bayerns samlede omsætning, lyder det. Sidste år skulle lønudgifterne i klubben være løbet op i 336 millioner euro svarende til 2,5 milliarder.

Dortmund meldte sig tirsdag på banen med samme tiltag uden at nævne beløb.

Klubben bekræftede tirsdag, at spillerne går ned i løn for at vise solidaritet med klubbens i alt 850 ansatte.

Borussia Mönchengladbach var den første klub, hvis spillere gik ned i løn, og spillerne fra Werder Bremen og Schalke 04 fulgte efter.

Som følge af coronavirus har Bundesligaen været suspenderet de seneste uger. Tirsdag blev suspenderingen forlænget til 30. april som minimum.

Der har ikke været spillet fodbold i Bundesligaen siden 11. marts.

/ritzau/