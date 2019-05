Stjerner i clinch og en rasende manager. Situationen virker ekstremt højspændt i Chelsea-truppen dagen før Europa League-finalen mod Arsenal imorgen aften.

Et billede på den ulmende ballade i storklubben er, at manager Maurizio Sarri i aftenens træning stormede ud af banen, tilsyneladende i vrede.

Det skete efter at stjerneangriberen Gonzalo Higuain og forsvarschefen David Luiz havnede i nogle hårde dueller til træningen.

Britisk tv har fanget billeder af den iltre italienske manager, som målrettet forlod banen ved den sidste træning før finalen i Baku.

Gonzalo Higuain og David Luiz røg i kødet på hinanden. Foto: MAXIM SHIPENKOV Vis mere Gonzalo Higuain og David Luiz røg i kødet på hinanden. Foto: MAXIM SHIPENKOV

På vej ud af banen kastede han sin kasket op i luften flere gange og lavede fagter med armene, hvorefter han sparkede til selvsamme kasket.

På tv-billederne så man forinden Higuain, som blev acklet hårdt af Luiz. Argentineren blev vred og lavede en slags hævn-eftertackling på braslianeren.

De to stjerner diskuterede derefter situationen, men så ud til at 'blive venner' igen.

Maurizio Sarri, som har haft en svær første sæson i London-klubben, havde dog set nok, og tog altså sin gode kasket og smuttede ud af banen, synligt frustreret. Se situationen herunder

Tempers fraying in the Chelsea camp?



Higuain and Luiz come together in training and Maurizio Sarri is furious! pic.twitter.com/obSZ51KGGd — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 28, 2019

Chelsea-manager Maurizio Sarri. Foto: OZAN KOSE Vis mere Chelsea-manager Maurizio Sarri. Foto: OZAN KOSE

Det var ellers kun et par timer forinden, at den tidligere Napoli-træner havde rost sine spillere ved dagens pressemøde.

Maurizio Sarri har tidligere i sæsonen været i fokus i et anspændt øjeblik, som involverede flere af klubbens dyrt-købte spillere.

Det var da han i i Liga Cup-finalen ville skifte målmand, og blev rasende for rullende kameraer, da førstemålmand Kepa ikke ville forlade banen.

Europa League-finalen mellem Chelsea og Arsenal kan føkges LIVE på BT.dk i morgen aften fra kl.21.00.