Skal Ole Gunnar Solskjær ud, eller skal han blive?

Meningerne er delte. Også i studiet hos engelske Sky Sports hvor netop det emne blev bragt på banen efter Manchester Uniteds nederlag til Liverpool.

Her var de to tidligere fodboldspillere, Jamie Carragher og Roy Keane, bestemt ikke enige. Først gik snakken på den engelske storklubs transfervindue.

»Når vi snakker om Manchester Uniteds transfervindue, er det sådan, at nye managere der kommer til skal bruge to eller tre transfervinduer. Men efter Sir Alex Ferguson stoppede, er der ikke nogle af de spillere, der er kommet ind, der har udviklet sig. Jeg kan ikke komme på en eneste spiller, der er kommet til og har gjort den store forskel,« sagde Jamie Carragher i klippet, som kan ses i bunden af artiklen.

Efter at have snakket om, hvordan Manchester United har brugt mange penge de sidste mange år uden at få titler, blev snakken drejet ind på de managere, der har siddet i sædet efter Alex Ferguson.

Og det var her, de to eksperter bestemt ikke var helt enige.

»I forhold til de andre managere de sidste tre år; siger du, at de alle er dårlige managere?« lød det kritisk fra Roy Keane til Jamie Carragher, der svarede kontant igen.

»I Manchester United? Synes du, de har gjort det godt? Du slagtede selv José Mourinho, da han havde jobbet,« sagde han.

Svaret lød her, at der var brug for mere tid. Og Roy Keane, der selv har spillet mange år i netop Manchester United, argumenterer for, det samme gælder for Ole Gunnar Solskjær.

»Sådan er gamet. Vi stiller spørgsmål ved, om Ole holder. Vi kigger på hans cv. Men for andre trænere der kommer til klubberne, så kommer tvivlen dem til gode. Giv Ole lidt tid. Hvor længe har han været i jobbet? 16 måneder - giv ham en chance!« siger Roy Keane, der også langer ud efter det faktum, at David Moyes kun fik otte måneder.

Han mener, han fortjente mere, og det giver Jamie Carragher ham trods alt ret i, selvom de begge dog ikke er sikre på, han skulle have været der alle seks år, som der stod i kontrakten.

Manchester United ligger lige nu nummer fem i Premier League med 34 point. I denne sæson er det blevet til ni sejre, syv uafgjorte og syv nederlag til Solskjærs tropper.