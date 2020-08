Det er en af FC Københavns største kampe i historien, når spillerne mandag aften træder ind på det finkæmmede, grønne græs i Köln mod Manchester Uniteds superstjerner.

Alligevel er der intet, der indikerer netop det.

For mens der i Kölns gader burde ose af fodboldstemning, begejstring og tyske fadøl, så er det i stedet erstattet af absolut stilhed.

Den store synder er naturligvis coronasituationen, der forhindrer fodboldfans i at komme på stadion, men det forbløffer alligevel, hvor lidt der er gjort ud af en så stor begivenhed som Europa Leagues 'Final 8'.

Derfor er det også en speciel oplevelse for de spillere, der søndag ankom til den vesttyske by.

»Det er da en del anderledes end hjemme i Danmark. Bare det at skulle rende rundt på hotellet med mundbind på. Jeg har mit lige her,« siger FCK's Nicolai Boilesen på en Zoom-forbindelse i et separat rum fra, hvor de danske journalister sidder.

»Det er kun, fordi vi er inde i et aflukket lokale, at jeg må tage det af. Ellers er det kun inde på værelserne, at vi må være uden dem. Så selvfølgelig er det anderledes.«

Samtlige spillere er således fuldstændig afskærmet fra alt, hvad der hedder presse og andre, der ikke er en del af klubben, ligesom journalister heller ikke har tilladelse til at lave interview på spillerhotellerne. Alt skal foregå online.

I det hele taget er det en meget isoleret tilværelse, som stjernerne er en del af i Köln, hvor de – med mundbindet på – blot har hinanden at være i nærheden af.

Manchester Uniteds manager, Ole Gunnar Solskjær, begræder derfor også den noget anderledes situation, som både han selv og alle spillerne står i lige nu.

»Jeg synes, det er underligt, og det er ikke fodbold, som det burde være. Jeg synes, det har ændret sig en smule. Passionen er væk, for der er nødt til at være fans til stede.«

Ud over manglen på fans er der heller ingen bannere, ingen flag og ingen egentlig markering af eventet, kan man spotte rundtomkring i den tyske by, der ud over en kvartfinale skal huse semifinalen og finalen i den europæiske turnering.

Ja, selv hvis du tager forbi RheinEnergieStadion, skal du pudse brillen, hvis du skal kunne spotte de bittesmå skilte med Europa Leagues farver, der er klistret på de betongrå søjler på det stadion, der kan huse 50.000 tilskuere.

Heller ikke taxichaufføren, som B.T. tog en tur med, var klar over, at der om lidt skal udspilles europæiske topbrag i Köln og flere andre byer i Tyskland. Han havde intet hverken set eller hørt om det.

Men fodbold skal der altså spilles mandag, når FCK og Manchester United tørner sammen foran en håndfuld journalister og fotografer på tilskuerpladserne.

