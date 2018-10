Nyheden om Labinot Harbuzis død har sendt chokbølger gennem fodbold-Sverige. Det svenske landshold fik den triste nyhed kort før torsdagens kamp mod Rusland.

»Det er klart, at det er tragisk. Det var chokerende, at høre, at 'Labbe' er gået bort,« siger den tidligere Rosenborg-spiller Mikael Lustig til TV2 Norge.

Labinot Harbuzi døde pludseligt i sit hjem torsdag og blev blot 32 år gammel. Han spillede tidligere på det svenske U21-landshold, og det var blandt andet her, Mikael Lustig lærte ham at kende.

Torsdagens opgør mod Rusland blev som følge af det pludselige dødsfald en særlig oplevelse for det svenske landshold.

Nyheden om Labinot Harbuzis (th.) død har rystet Sverige. Foto: DARREN STAPLES Vis mere Nyheden om Labinot Harbuzis (th.) død har rystet Sverige. Foto: DARREN STAPLES

»Selvfølgelig talte vi om det. Det var tungt. Når man får sådan en nyhed, ved man ikke, hvordan man skal reagere. Man går fra chok til at være trist og samtidig skal man fokusere på kampen. Jeg tror, at 'Labbe' var med os i aften,« siger Jimmy Durmaz om den tidligere Malmö FF-spiller.

Labinot Harbuzi faldt om i sit hjem torsdag eftermiddag.

Han fik hjertemassage og blev hentet af en ambulance, mens hans liv stod ikke til at redde. Fodboldspillerens far, Ismet Harbuzi, fortalte torsdag aften hvordan han sammen med sin kone forsøgte at redde sønnens liv.

»Jeg ved ikke, om jeg kan forklare det lige nu....men vi ringede efter en ambulance og hjalp til. Siden tog vi sammen af sted i ambulancen,« fortalte Ismet Harbuzi til Expressen.

Det svenske landshold spillede Nations League-opgør mod Rusland torsdag aften. Foto: MAXIM SHEMETOV Vis mere Det svenske landshold spillede Nations League-opgør mod Rusland torsdag aften. Foto: MAXIM SHEMETOV

I 00'erne blev Labinot Harbuzi betegnet som et meget stort håb i svensk fodbold. Da han var blot 15 år gik turen fra Malmö FF til hollandske Feyenoord.

Dog gik turen efter nogle år tilbage til Malmö hvor han for alvor fik sit gennembrud for den svenske klub.

Efterfølgende skiftede han klub igen. Denne gang til Tyrkiet, hvor han spillede for klubberne Gençlerbirliği og Manisaspor, hvorefter han skiftede til malaysisk fodbold.

Siden 1. januar 2017 stod han uden en klub, men i et interview for nyligt insisterede han på, at karrieren ikke var ovre.