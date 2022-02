Wanda Nara rasede på sin mand, Mauro Icardi, på sociale medier, da hun fik nys om, at PSG-angriberen var hende utro.

Det startede en sand cyberkrig, hvor supermodellen og agenten Wanda Nara anklagede Mauro Icardi for utroskab og gik fra fodboldspilleren. Hun ville skilles og papirerne var underskrevet, men det hele tog en noget uventet drejning, da hun skrev følgende på Instagram:

»Billederne, som vi lagde op de seneste måneder viste, hvor godt vi havde det. Jeg var meget såret efter det, der skete. Hver dag bad jeg Mauro om en skilsmisse. Da det gik op for ham, at der ikke var nogen vej tilbage, sagde han til mig, at vi ikke kunne fortsætte sådan her, og at vore veje skulle skilles, hvis det var den eneste måde at ende al denne smerte på.«

Noget lader dog til, at parret aldrig rigtig er blevet gode venner igen, og at de kun er sammen af én simpel grund: penge.

Det spanske medie Mundo Deportivo skriver, at radioværten på programmet 'Mitre Live' Juan Etchegoyen mener at vide, at parret er i en massiv krise.

Heftige diskussioner opstår næsten hver dag og flere gange er det endt i slagsmål. Radioværten kalder forholdet for 'meget kompliceret,' men stjerneparret vil gøre alt for at skjule det på deres sociale medier.

Her flyder det med glade parbilleder og familiefotos, men det spanske medie forklarer det med, at parret stadig har det til fælles, at de meget gerne vil have de mange penge, som følger med at være det perfekte par på Instagram.

Det spanske medie skriver, at stjerneparret har flere millionkontrakter, som de meget gerne vil bibeholde og her er parrets kærlighed til hinanden en afgørende faktor for, at de kan det.