Det canadiske stjernepar Alphonso Davies og Jordyn Huitema er gået fra hinanden.

Det bekræfter den 21-årige Bayern München-spiller Alphonso Davies på både Instagram og Twitter.

'Ja, Jordyn og jeg er gået fra hinanden. Rygterne om hende er ikke sande. Hun er et godt menneske, og jeg har stor respekt for hende. Jeg ønsker hende det bedste og beder alle om at respektere vores privatliv,' skriver han.

Rygterne om, at parret havde slået op, startede på de sociale medier, men nu bryder Davies tavsheden og afkræfter samtidig rygterne om, at Huitema skulle have været ham utro.

Davies og Huitema fandt sammen i september 2017, da de begge boede i hjemlandet, Canada, og spillede for Vancouver Whitecaps FC.

De flyttede efterfølgende hver for sig til Europa, da Davies fik kontrakt i Bayern München og Huitema i Paris Saint-Germain.

21-årige Huitema vandt det franske mesterskab med PSG og var samtidig med, da Davies og resten af Bayern-mandskabet for nylig kunne fejre det tyske mesterskab.

Men nu har parret slettet alle billeder af hinanden på Instagram samt deres fælles YouTube-konto.

Jordyn Huitema var med, da Alphonso Davies og resten af Bayern München-mandskabet fejrede det tyske meterskab 8. maj 2022. Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON Vis mere Jordyn Huitema var med, da Alphonso Davies og resten af Bayern München-mandskabet fejrede det tyske meterskab 8. maj 2022. Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON

Davies nåede 31 kampe for Bayern i den netop afsluttede sæson på trods af, at han gik glip af tre måneder, da han først sad ude med covid-19 og efterfølgende blev ramt af betændelse i og omkring hjertet.