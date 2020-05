Cathy Hummels har valgt at stå og frem og afvise alle rygter.

»Ja, vi er stadig sammen. Og jeg håber, at det nu er sat på plads,« siger hun.

I et interview med Bild har modellen, tv-værten og influenceren sat ord på den specielle omstændighed, der har været årsag til de mange overskrifter om, at det celebre par skulle været gået fra hinanden. Hun har siden 2015 været gift med den tyske fodboldstjerne Mats Hummels - men de bor små 600 kilometer fra hinanden.

Hun bor i München med deres fælles søn, toårige Ludwig.

Han bor i Dortmund.

»Alle har ret til at finde en måde at leve på, hvor man er mest lykkelig, og det her er det bedste kompromis for os. Vi ser selvfølgelig ikke hinanden så ofte, men når vi ser hinanden, nyder vi det så meget mere. Jeg er egentlig lykkelig over, at vi har klaret det så godt,« siger Cathy Hummels:

»Der er også et stort afsavn, men man bliver bevidst om det vigtigste: Og det er vores familie.«

Det er Mats Hummels fodboldkarriere, der er årsag til den specielle situation.

Både Mats og Cathy Hummels er fra München - og her bliver det vist ikke mere sydtysk. Foto: Christof STACHE

I sommer skiftede han fra Bayern München til Borussia Dortmund, men han flyttede altså alene fra den sydlige til den midtvestlige del af landet. For første gang i de mange år parret har været sammen.

Begge er opvokset i München, hvor de mødte hinanden. Og de flyttede begge til Dortmund og boede der i otte et halvt år, da Mats Hummels fra 2008-16 spillede i Borussia. i 2016 flyttede de hjem, da han vendte tilbage barndomsklubben Bayern München.

Cathy Hummels giver følgende forklaring på, hvorfor hun har valgt at blive i den sydtyske storby.

»Vi har begge vores familie her, og vi har også købt vores skønne hus her i 2018. Det betyder, at vi virkelig føler os meget hjemme her,« siger hun.