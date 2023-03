Lyt til artiklen

Fredag delte Newcastle-målmanden Loris Karius og tv-værten Diletta Leotta en lykkelig nyhed.

Stjerneparret venter nemlig deres første barn.

Det afslører de på hver sin Instagram-profil, hvor de deler en video, du kan se nederst i artiklen.

'Vi er nødt til at fortælle jer noget … men vidste I det allerede?' Vi sprudler af glæde! Os og min mave. Snart er vi tre', skriver det lykkelige par.

Loris Karius og Diletta Leotta venter deres første barn. Foto: Instagram Vis mere Loris Karius og Diletta Leotta venter deres første barn. Foto: Instagram

Diletta Leotta dækker Serie A for DAZN, mens Loris Karius til daglig er på kontrakt med Premier League-klubben Newcastle, som han skiftede til i september fra Liverpool.

Netop Karius' tid i Liverpool, er der nok ikke mange, der vil glemme. Slet ikke én specifik kamp – nemlig Champions League-finalen i 2018.

Her lavede han to afgørende fejl mod Real Madrid, og tiden efter var enormt hård for målmanden.

Det fortalte Diletta Leotta i et brev, hun havde skrevet til sin kæreste, forud for hans comeback i EFL-finalen mod Manchester United.

»Jeg vil gerne skrive det her brev til dig i morgen, eller senere, når kampen, der tager dig tilbage på banen efter disse to smertefulde og vilde år, er forbi,« skrev hun blandt andet.

»To år med triste aftener, knuden i maven og de dårlige tanker, der har holdt dig fra at spille – men ikke fra din største passion: den grønne fodboldbane, der får millioner af børn til at drømme hver dag,« fortsatte hun.