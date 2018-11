Zlatan Ibrahimovic er Sveriges største sportsstjerne. Derfor får han også en noget speciel behandling, når han mandag vender hjem til årets svenske fodboldgalla.

»Kongen kommer til at være der (til fodboldgallaen, red.). Uden mig er der ingen indtægter fra publikummet. Og de har brug for seere, så selvfølgelig kommer jeg. Det falder på plads. For uden mig er der slet ikke noget show,« siger Zlatan Ibrahimovic til Sportbladet.

Men at Zlatan er i salen, når priserne bliver overrakt, er også det eneste, han har til fælles med de mange andre svenske fodboldspillere, der også vil være til stede.

Den selverklærede gud nægter nemlig at sidde sammen med alle de andre på den store arenas gulv. Han vil heller ikke spise sammen med dem inden showet. Og når ja, så vil han heller ikke gå på den røde løber som de andre.

Sådan så det ud, da Zlatan mandag aften modtog prisen som årets svenske angriber. Foto: 10430 Christine Olsson/TT Vis mere Sådan så det ud, da Zlatan mandag aften modtog prisen som årets svenske angriber. Foto: 10430 Christine Olsson/TT

I stedet har det svenske fodboldforbund indvilliget i at give LA Galaxy-stjernen en helt speciel behandling, forklarer Andreas Jansson, der er kommunikationschef i det svenske fodboldforbund.

»Han (Zlatan, red.) skal ikke være med til middagen. Han kommer til at sidde i en loge med sit eget selskab. Han skal heller ikke med på den røde løber. Men jeg ved ikke, hvordan han præcis kommer ind. Men det er noget, vi har arrrangeret sammen med Zlatan,« siger Andreas Jansson.

Lidt menneskelig var den mest scorende svensker nogensinde alligevel, da han var på scenen to gange. Først uddelte han nemlig sin helt egen pris, der er kaldt 'Nummer 10'.

Derudover vandt han prisen som årets svenske angriber, efter en solid sæson i den amerikanske MLS med sine 22 mål for LA Galaxy. Flere af dem har, i ægte Zlatan-ånd, været helt vanvittige.

Et stilbillede fra da Zlatan scorede sit hidtil mest vanvittige mål for LA Galaxy. Foto: Nick Turchiaro Vis mere Et stilbillede fra da Zlatan scorede sit hidtil mest vanvittige mål for LA Galaxy. Foto: Nick Turchiaro

I toppen af artiklen kan du se, hvordan svenskeren stemplede ind i MLS med en vild debut.