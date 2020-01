Målfarlig. Hurtig. Og toptrimmet.

Liverpools Mohamed Salah kom igen på scoringstavlen, da han i weekenden gjorde det til 2-0 mod Manchester United. Og så blev musklerne ellers vist frem.

Der er sket meget med den egyptiske stjerne, siden han for fem år siden - tynd og lille - var en fiasko i Chelsea.

Siden er der sket meget, og Salah er i dag blandt klodens bedste fodboldspillere på et af de bedste hold i verden.

Men forvandling er ikke kommet af sig selv. Det har krævet timer og atter timer på træningsbanen og i træningslokalet.

»Jeg kommer to timer før fællestræningen - enten til den om morgenen eller eftermiddag. Det handler om at lave de skadesforebyggende øvelser. Hvis jeg er skadet, får jeg behandling eller specifik massage, har Salah tidligere forklaret til den egyptiske netavis ON Ent.

»Efter træning går jeg i træningslokalet. Det er valgfrit for alle spillere. Så strækker jeg ud og restituerer. Til sidst går jeg i svømmebassinet. Det gør jeg enten i klubben eller derhjemme med min datter Makka. Så er jeg færdig ved 19-20-tiden.«

Sådan her så Mohamed Salah ud i 2014, da han tørnede ud for Chelsea:

View this post on Instagram @kouka9 and @alymazhar I accept your challenge .. I nominate Ahmed helmy,amr Adeb,emad meteb A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Aug 23, 2014 at 1:24pm PDT

Og resultatet af det hårde arbejde blev så for alvor vist frem i søndags, da egypteren i tillægstiden satte dødsstødet ind på rivalerne fra Manchester United og gjorde det til 2-0.

Dermed fortsætter Liverpool også deres imponerende form, hvor de endnu ikke har tabt en Premier League-kamp i denne sæson.

Det betyder, at de lige nu er hele 13 point for Pep Guardiolas Manchester City, og dermed begynder det for alvor at lugte af det første engelske mesterskab i 30 år.

Jürgen Klopps mandskab har endda en kamp i hånden i forhold til Manchester-klubben.

Mohamed Salah har i denne sæson lavet 11 mål i ligaen. Det samme antal står hans holdkammerat Sadio Mané noteret for.