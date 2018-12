Tilskuerne piftede. Og de buhede.

Og til sidste kunne Isco ikke mere.

Real Madrid-spilleren brølede sin frustration ud mod hjemmepublikummet på Santiago Bernabeu.

»Hvad vil I?« lød det ifølge det spanske medie AS.

Skuffende dag for Isco (th.) og co. Foto: SERGIO PEREZ Vis mere Skuffende dag for Isco (th.) og co. Foto: SERGIO PEREZ

Det atypiske scene udspillede sig mod slutningen af første halvleg i onsdagens Champions League-flovert, hvor Real Madrid hjemme tabte med 0-3 til CSKA Moskva.

Den spanske storklubs største europæiske hjemmebanenederlag nogensinde.

Altså, som i: Nogensinde.

Ikke mindst gik utilfredsen ud over Isco, der fik massive mishagsytringer rettet direkte mod sin person.

De sidste 16 Onsdag aften blev årets Champions League-gruppespillet færdigspillet, og alle 16 hold til 1/8-finalerne er nu på plads. Det ser sådan ud: Gruppe-vindere: FC Barcelona

Juventus

PSG

Bayern München

Manchester City

Borussia Dortmund

FC Porto

Real Madrid Gruppe-toere: Manchester United

Tottenham

Ajax Amsterdam

Roma

Atletico Madrid

Schalke

Lyon

Liverpool Der trækkes lod til forårets knockoutkampe på mandag.

Og så reagerede han altså.

Holdkammeraten Marcelo forklarede efter kampen:

»Jeg så ikke Iscos reaktion, men jeg tror ikke, at det vendt mod fansene. Han lider, som mig. Vi er et hold, og vi kommer til at kæmpe hårdt for, at det her ikke sker igen,« sagde Marcelo efter kampen - og tilføjede:

»Fansene har ret til at buhe, når de ikke er tilfredse.«

Foto: SERGIO PEREZ Vis mere Foto: SERGIO PEREZ

Isco og Marcelo var senere i kampen involveret i en pudsig episode, da sidstnævnte skulle skiftes ud.

Her ville han give anførerbindet til netop Isco, der dog afviste.

»Jeg forsøgte, at give det til Isco, men han bad mig om at give den til Dani Carvajal. Jeg ved ikke hvorfor, forklarede Marcelo efterfølgende.

Trods nederlaget er Real Madrid klar til forårets 1/8-finaler i Champions League. Holdet havde på forhånd sikret sig førstepladsen i sin gruppe.