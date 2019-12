Der findes glæde efter en sejr. Og så findes der den glæde, som Paris SG-angriberen Mauro Icardi og hans kone, Wanda Nara, nyder ovenpå en sejr.

Det hotte par, der også spiller sammen uden for banen, hvor Wanda Nara fungerer som en relativt kontroversiel agent for Icardi, har nemlig sine ritualer efter et nederlag. Eller Mauro Icardi har.

Det kom frem, da det italienske magasin La Republicca Delle Donne spurgte Wanda Nara til hendes holdning, efter Antonio Conte havde givet sin mening til kende om, at fodboldspillere ikke bør gøre den store indsats under sex.

»Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Han skal måske forsøge det før en kamp, men Mauro er meget professionel og gør ikke noget før en kamp,« lød det fra Wanda Nara.

Foto: DANIEL DAL ZENNARO Vis mere Foto: DANIEL DAL ZENNARO

Men hun stoppede ikke sin fortælling der. Hun gav lige et enkelt kig ind under dynerne i det argentinske pars hjem.

»Det er kun efter en kamp, hvis kampen er gået godt. Hvis den ikke går godt, vil han ikke engang kigge på mig,« siger Wanda Nara.

Og sådan lukker hun ned for en debat, der blev startet i slutningen af november, hvor Inter-træner Antonio Conte altså havde et par gode råd til sine spillere.

Det var ret specifikke instruktioner i, hvordan de skulle dyrke sex - og med hvem.

Vis dette opslag på Instagram Is coming back @criswelcomme @kennyspalacios @137pillarsbangkok Et opslag delt af Wanda nara (@wanda_icardi) den 23. Sep, 2019 kl. 6.44 PDT

»Når sæsonen er i gang, råder jeg mine spillere til at have sex i kort tid og med den mindst mulige indsats,« lød det i L’Équipe fra Antonio Conte, der lige tog stikket hjem med sin sidste tilføjelse

»Og de skal gøre det i stillinger, hvor de er under deres partnere. Og helst med deres koner, fordi ellers vil det kræve ekstra action.«

Om samme råd gælder til helt almindelige par, er Antonio Conte angiveligt ikke blevet spurgt om.

Men rådet er hermed givet videre i en sød juletid.