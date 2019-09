Wanda Nara er ikke helt tilfreds.

For selvom hun havde en finger med i spillet, da hendes mand, Mauro Icardi, skiftede til PSG, betyder det ikke, det er optimalt for hende selv.

Hun er agent for fodboldspilleren, som hun har været gift med siden 2014, og i et interview med argentinske Morfi Telefe fortæller hun, hvordan skiftet kom i stand i sidste øjeblik.

»Ingen vidste det, ikke engang børnene. Mauro pakkede en lille taske og lod resten være op til mig,« fortæller hun ifølge Goal.com. Og flytningen til Paris vækker ikke kun glæde hos Wanda Nara.

Icardi har været forvist til sidelinjen i Inter det sidste stykke tid. Nu er han lejet ud til PSG for resten af sæsonen. Foto: MIGUEL MEDINA Vis mere Icardi har været forvist til sidelinjen i Inter det sidste stykke tid. Nu er han lejet ud til PSG for resten af sæsonen. Foto: MIGUEL MEDINA

»Børnene går i skole i Italien, så vi pendler mellem Milano og Paris. Af de tre muligheder vi havde, var PSG den værste for mig, fordi jeg skal tilbage til Milano og bo med børnene,« fortæller Wanda Nara.

Som agent for 26-årige Icardi måtte hun dog tage det svære valg.

»Jeg tænkte på, hvad der var det bedste for ham. Der var mange store italienske klubber, der ville have ham, og det ville have været lettere,« fortæller Wanda Nara, der sammen med manden vægtede spilletid højest.

Det var på transfervinduets sidste dag, at Mauro Icardi blev lejet ud til franske PSG for resten af sæsonen. Samtidig forlængede Mauro Icardi sin kontrakt med Inter, så den nu løber frem til 2022.

Skiftet sker efter en periode hvor argentineren i foråret fik frataget anførerbindet i Inter efter forhandlingerne om en ny kontrakt mellem argentineren og den italienske klub kollapsede tidligere på året.

»Situationen er ydmygende for Inters fans og for dem, der elsker Inter. Det er ydmygende at skulle mægle eller forhandle med en person bare for at få ham til at bære den trøje, som tilhængerne elsker. Hvad? Skal jeg emaile 20 advokater for at kunne udtage en spiller til mit hold,« sagde klubbens daværende træner Luciano Spalletti.

Derudover fik han en klar besked fra klubbens nye cheftræner, Antonio Conte: han kom ikke til at spille en rolle i Inter fremover, og det blev også understreget yderligere, da den italienske klub gik på rov hos Manchester United.

Her hentede man både Romelu Lukaku og Alexis Sanchez denne sommer, og da både Kylian Mbappé og Edison Cavani døjer med skader, kan Mauro Icardi hurtigt få spilletid i den franske storklub.