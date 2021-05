Tammy Abraham havde en skidt lørdag aften. På flere måder.

For Chelsea-angriberen var henvist til tribunen, da London-klubben tabte FA Cup-finalen til Kasper Schmeichel og Leicester City.

Årsagen var klar. Træner Thomas Tuchel havde simpelthen ikke valgt at udtage den 23-årige englænder til det store opgør.

En beslutning, som Abrahams bedre halvdel, Leah Monroe, bestemt ikke var tilfreds med.

Faktisk var hun så rasende over, at hendes kæreste ikke engang sad på bænken, at hun efter kampen langede ud efter Thomas Tuchel i en såkaldt story på sin Instagram-profil.

'Hvordan i alverden kan du finde på at udelade din topscorer i en finale? Den samme person, der gjorde, at I kom i finalen. Ikke engang på bænken? Det må være en joke,' skrev den 22-årige influencer i opslaget, som hun dog hurtigt slettede igen.

Det engelske medie Daily Mail nåede dog at tage en screenshot af opslaget, som ikke ligefrem har skabt bedre betingelser for den engelske angriber, der i forvejen har haft svært ved at få spilletid under Thomas Tuchel.

Med et drømmehug af Youri Tielemans i det 63. minut sikrede belgieren Leicesters første FA Cup-titel i klubbens historie.

