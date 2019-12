Især én ting havde Wanda Nara det svært med.

»Det var den historie, der plagede mig mest,« siger hun.

Den 33-årige argentinske kvinde er ellers vant til at ramme overskrifter over hele verden som den ene halvdel af et af fodboldens mest opsigtsvækkende par: Hun er både hustru til og agent for Mauro Icardi.

Indtil hans (og hendes) sommerskifte fra Inter til PSG havde parret ikke mindst gennemlevet en turbulent afslutning på tiden i Italien.

Mauro Icardi og Wanda Nara på tribunen, her sad den argentinske angriber meget i sin sidste Inter-tid.

Her gik Mauro Icardi på rekordtid fra en tilværelse til feteret topscorer til forhadt bænkevarmer. Milano-klubben ville af med ham, træneren ville af med ham, tilhængerne ville af med ham. Altsammen på grund af grundstødte forhandlinger om en kontraktforlængelse, og sideløbende boltrede de italienske medier sig.

Blandt andet dukkede der en historie op om, at Wanda Nara skulle have haft en affære med en anden Inter-spiller, Marcelo Brozovic.

»Det var en totalt opdigtet kærlighedshistorie mellem mig og en af min mands holdkammerater, som jeg aldrig havde mødt i mit liv,« siger Wanda Nara nu til tv-programmet Le Lene.

Hun understreger videre i programmet, at hun aldrig har været Mauro Icardi utro i den tid, de har været sammen.

Mauro Icardi er glad igen. Han spiller i PSG og har lavet ni ligamål i denne sæson.

»Jeg har løbet mine horn af mig,« som hun konstaterer.

I interviewet fortæller hun også, at hun ikke mistænker sin mand for at være utro, fordi hun 'i skjul har tjekket hans mobiltelefon uden at finde noget'. Omvendt skulle Mauro Icardi kende alle hendes passwords, understreger hun. Hun har også for nyligt stukket til Mauro Icardis afløser i Inter, Romelu Lukaku.

Begyndelsen på deres forhold var ellers også spektakulært. Wanda Nara var i en årrække gift med en anden argentinsk fodboldspiller, Maxi Lopez, men efter at de blev skilt i 2013, fandt hun hurtigt sammen med Mauro Icardi - de to fodboldspillere havde forinden spillet sammen i et år i Sampdoria og var dengang venner.

Det sluttede brat, og billederne gik verden rundt, da Maxi Lopez nægtede at give Mauro Icardi hånd inden en kamp, hvor de i 2014 spillede for hver sit hold, Sampdoria og Inter. Italienske medier kaldte det dengang 'Wanda-derbyet'.