Farcen omkring Inter-stjernen Mauro Icardi fortsætter med uformindsket styrke.

Senest kom hans agent - og hustru - Wanda Icardi søndag i et verbalt opgør med den tidligere italienske fodboldstjerne Antonio Cassano, da han kritiserede Icardi i fodboldprogrammet 'Tiki-Taka'.

»Din mands opgave er at tjene Inter, lad os få det på rene,« sagde Cassano i programmet, der bliver sendt på den italienske tv-station Canale5.

»Han må finde en måde at få ryddet op i problemerne i omklædningsrummet. Jeg har selv skabt min del af problemer, det er bare et forslag… Han er nødt til at undskylde og skabe klarhed om sin position,« fortsatte Cassano.

Her ses Mauro Icardi og hustruen Wanda Nara Foto: MATTEO BAZZI

Men så blev han afbrudt af en tydeligt frustreret og irriteret Wanda Icardi.

»Nu er det nok med det nonsens. Han behøver ikke at gøre noget som helst. Han er i omklædningsrummet hver dag sammen med fysio’erne. Alt dette er drama, han har ikke gjort noget.«

»Hver gang Mauro har skullet vælge, har han valgt at blive i Inter. Han er en Interista,« sagde Wanda Icardi til Cassano.

Mauro Icardi er røget i unåde i klubben, fordi han endnu ikke har villet forlænge sin kontrakt.

Kontrakten udløber først i sommeren 2021, men vedholdende rygter har længe indikeret, at Icardi gerne ville prøve sig af i en større klub.

Og derfor har den italienske storklub altså forsøgt at sikre sig en underskrift på en kontraktforlængelse.

Indtil videre har Icardis manglende velvilje resulteret i, at Inter har flået anførerbindet af ham, mens der bliver spekuleret i, at han har løjet om en knæskade for at undgå at spille for klubben.

Og uden for banen bidrager Icardis hustru - – som samtidig er hans agent, så løbende til at gøre hele sagen til en form for fodboldens sæbeopera.

Så må tiden vise, om Wanda Icardis klient og mand ender med at skrive under på ny Inter-kontrakt eller ej.