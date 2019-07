Dramaet omkring Inters stjernespiller Mauri Icardi og dennes kone og agent, Wanda Nara, er på ingen måde forbi.

Både inden for og uden for fodboldens kridtstreger.

I sidste uge kom det frem, at Inter nu endelig har fået nok af sin tidligere anfører og vel mestendels dennes, ja, i hvert fald halvdel, Wanda Nara, og nu vil klubben skille sig af med spilleren, ligesom man vil med holdkammeraten Radja Nainggolan.

Således er Mauro Icardi ikke længere en del af holdets sæsonforberedelser, da han er taget hjem fra træningslejren i Lugano, og han er også udelukket fra turen til Asien i forberedelserne til den nye sæson.

Maxi Lopez har kun set sine børn to gange det sidste år. Foto: FILIPPO MONTEFORTE Vis mere Maxi Lopez har kun set sine børn to gange det sidste år. Foto: FILIPPO MONTEFORTE

»De (Mauro Icardi og Radja Nainggolan, red.) er ikke en del af vores planer. Vi har allerede snakket med dem. Den ene ting at sige her er, at Icardi er på markedet, en anden ting er at respektere kontrakten, den kollektive aftale, der stadig kræver, at spilleren skal være med i træningerne,« sagde Inters direktør, Giuseppe Marotta, til Sky Sport Italia.

Og så er vi nået til næste del, og som det har for vane med Icardi - balladen væk fra banen.

Mauro Icardi har tidligere blæret sig med, hvordan han stjal sin holdkammerat Maxi Lopez' hustru, Wanda Nara, ved at købe en iPad til hende, og med hende fulgte tre børn, som hun har med Lopez.

Tre børn, som Icardi nu har taget helt ind til livet på sig sammen med de to andre børn, han selv har fået med Wanda Nara.

Wanda Nara er ikke blot kone, men også agent for Icardi. Foto: ALBERTO LINGRIA Vis mere Wanda Nara er ikke blot kone, men også agent for Icardi. Foto: ALBERTO LINGRIA

Således har Mauro Icardi fået tatoveret navnene på Maxi Lopez' børn på kroppen, og spørger man 35-årige Lopez, har Icardi og Wanda Nara, der er meget aktive på Instagram, hvor de flasher billeder af deres succes og kærlighed, nærmest taget ejerskab over børnene.

Og ekskluderet Maxi Lopez.

»De lader mig ikke se mine børn. Jeg har kun set dem to gange det sidste år. Jeg forsøger at snakke med Wanda, men alt, som bør holdes privat, bliver publiceret på de sociale medier«, siger han i et nyt TV-interview ifølge norske Dagbladet.

Han mener, at børnene bliver brugt i en kamp for at promovere stjerneparret.

Icardi er ikke en del af Inters planer længere. Foto: ALBERTO LINGRIA Vis mere Icardi er ikke en del af Inters planer længere. Foto: ALBERTO LINGRIA

»De opfører sig respektløst over for mig. For hende handler det altid om penge, selv om hun på ingen måde mangler dem. At se mine børn blive brugt på den måde, gør mig forbandet. Han (Icardi, red.) har flere gange lagt røret på, når jeg har snakket med mine børn i telefonen,« raser Maxi Lopez, der ikke blot har måttet se, at billeder af hans børn meget ofte bliver vist til offentliggheden.

Det samme bliver forholdet mellem hans ekskone og tidligere holdkammerat.

Også nøgenbilleder, hvor mange synes, de går over stregen.

Vi runder lige af med et fokus på karrieren igen, for Inter synes at gøre alvor af truslen om, at Mauro Icardi er færdig i klubben og meldes tæt på Manchester Uniteds Romelu Lukaku. (Det kan du se mere om i videoen øverst i artiklen).