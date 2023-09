En hævnakt.

Det var årsagen til, at det var den purunge Manchester United-komet Rasmus Højlund, der greb megafonen og talte til de danske landsholdsfans, der søndag aften fandt vej til Helsinki og så landsholdet snuppe en grim, men ultra vigtig sejr i EM-kvalifikationen.

For Højlund blev skubbet frem foran fansene, fordi United-angriberen havde været noget kæphøj efter Danmarks 4-0-sejr over San Marino, hvor Pierre-Emile Højbjerg talte til fansene.

Det afslørede matchvinder Højbjerg i pressezonen under det olympiske stadion i den finske hovedstad.

»Det vil jeg meget gerne forklare,« indledte Højbjerg ivrigt om situationen, du kan se længere nede, og tilføjede:

»Det var mig efter San Marino-kampen i Parken, og Rasmus Højlund syntes, at jeg havde mumlet lidt, da jeg havde mikrofonen nede foran fansene i Parken. Så nu ville jeg gerne sende ham ud, så vi andre kunne grine af, at det var ham, der mumlede lidt.«

Uden at ville sige for meget om, hvordan Højlund gjorde det med megafonen i hånden, så slog landsholdsprofilen fast:

»Det handler mere om, at vi føler, at vi giver noget tilbage og at fansene ser, at vi kommer. Det gør vi. Det var klasse, og det blev gjort ordentligt fra alle sider. Og det er i sidste ende det vigtigste at fejre tingene sammen.«

Manden med megafonen var glad for at tage teten.

»Det var super fedt. Det var lidt en drengedrøm. Hyggeligt nok at skulle få fat i megafonen og snakke til fansene derude,« sagde Rasmus Højlund og tilføjede om presset fra de mere rutinerede landsholdskræfter.

»Ja, jeg tror, de gerne vil have, jeg tager noget mere ansvar og er en af de unge, der nu skal op at vise mit værd på landsholdet. Det giver et boost, og det er jeg glad for.«

De to Premier League-stjerner kan efter sejren tage tilbage til verdens største liga med ro på landsholdssmækken, da Danmark med 1-0-sejren nu topper gruppen i EM-kvalifikationen.

Der resterer fire kampe mod Kasakhstan, San Marino, Slovenien og Nordirland. De spilles i oktober og november.

