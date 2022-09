Lyt til artiklen

Der er absolut intet i FCK-stjernen Mohamed Daramy, der antyder tvivl omkring Jess Thorup og hans virke som FCK-boss.

Thorup er '100 procent' den rette mand til at vende den FCK-skude, der i denne sæson har leveret undervældende præstationer og er løbet ind i fem Superliga-nederlag i kun ni kampe.

Så klar var meldingen fra den unge stjernespiller efter onsdagens særdeles godkendte nullert mod Sevilla i Champions League.

Og for at understrege pointen, ja, så satte Daramy selv sit job på spil, da snakken faldt på Jess Thorups jobsikkerhed.

»Det vil overraske mig, hvis han bliver fyret. Det ville slet ikke være fortjent, hvis han blev fyret - så er vi en masse spillere, der skal med. Vi er mange spillere, som ikke har præsteret og har lavet dumme fejl,« lød opbakningen fra Daramy, der pålægger spillertruppen ansvaret for den sløje situation.

»Han er 100 procent den rette mand. Det er han 100 procent. Det er os spillere, der selv skal steppe op. Han spiller ikke kampene for os - han er den rette for os, og det er vi slet ikke bekymrede for.«

Ser man bare på Daramys præstationer, så er der også noget om hans forsvarstale for Thorup.

For der er milevidt fra den Daramy, som indtil videre er kommet hjem fra Ajax, og til den Daramy, der fik alle i Parken til at rejse sig i forventning, når han havde bolden for godt et år siden.

Han har ikke helt forklaringen på sine præstationer - men selvtilliden er stadig i orden.

»Jeg ved det ikke. Det har bare ikke været der, sådan er det, det kan ske. Det kan også komme igen når som helst. Jeg er slet ikke bekymret og tager det stille og roligt. Der er mange, der forventer så meget, men sådan er det.«

Føler du, at det er svært at leve op til de forventninger, som mange har?

»Nej, slet ikke. Jeg har ikke spillet godt i kampene i Superligaen, og det har vi heller ikke som hold. Vi skal steppe op, og så skal vi nok blomstre på hver sin måde.«

»Kritikken går mig slet ikke på. Jeg ved, at det gode spil kommer, når det kommer. Så jeg tager det stille og roligt. Jeg vil selvfølgelig gerne have det til at ske så hurtigt som muligt. Der er mange, der forventer ting af mig, men jeg tager det i mit eget tempo.«

Lægger du slet ikke mærke til snakken derude?

»Jo, selvfølgelig gør jeg det. Folk må snakke så meget, som de vil. Det påvirker mig ikke, og det generer mig ikke,« siger Daramy, der håber, at FCK som hold kan sætte flere gode præstationer sammen efter nullerten mod Sevilla - næste opgave er mod FC Midtjylland på søndag.

