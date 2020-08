Chelseas erfarne forsvarsspiller Cesar Azpilicueta nåede kun en halv times tid på banen i FA Cup-finalen lørdag.

Og set i bakspejlet havde han muligvis håbet, han ikke havde spillet.

Den spanske forsvarsspiller blev nemlig skadet efter en halv times tid på banen, hvor han tog sig til knæet. Og noget tyder på, det kunne være alvorligt.

Det så ikke videre voldsomt ud, da Azplicueta blev skadet, men det var tydeligt i spanierens ansigt, at noget var helt galt.

Azpilicueta tager sig til venstre knæ. Foto: CATHERINE IVILL Vis mere Azpilicueta tager sig til venstre knæ. Foto: CATHERINE IVILL

Azpilicueta får opbakning af modstandernes træner, Mikel Arteta. Foto: ADAM DAVY Vis mere Azpilicueta får opbakning af modstandernes træner, Mikel Arteta. Foto: ADAM DAVY

Allerede på banen så han meget fortvivlet ud og begravede sit ansigt i sine hænder, og på vej ud af banen måtte han fjerne tårer fra øjnene. Danske Andreas Christensen blev skiftet ind i stedet for.

For at det ikke skulle være nok, så formåede selv samme Azpilicueta at begå straffespark på Pierre-Emerick Aubameyang inden, han måtte gå skadet fra banen. Og det udnyttede angriberen fra Gabon sikkert, så der ved pausen af FA Cup-finalen stod 1-1.

Christian Pulisic bragte nemlig Chelsea foran efter få minutters spil efter et godt gennemspillet mål, hvor Olivier Giroud leverede en fræk assist med ydersiden af foden.

Cesar Azpilicueta, der i Chelsea kaldes Dave, kom til klubben i 2012 fra Marseille. Inden da havde han spillet for Osasuna. Han er i dag anfører i Chelsea.

Der var pause i kampen ved denne artikels udgivelse.