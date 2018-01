Kasper Schmeichels holdkammerat i Leicester, Riyad Mahrez, har indleveret et transferønske, og noget tyder på, at han kan ende i Manchester City.

BBC skriver, at Riyad Mahrez indleverede et ønske til Leicester om at blive solgt, og at Manchester City er parat til at betale 50 millioner pund (420 millioner kr.) for den algeriske landsholdsspiller, der har scoret otte mål i 24 kampe for Leicester i denne sæson.

Riyad Mahrez var en nøglespiller, da Leicester i 2016 højst overraskende vandt det engelske mesterskab for første gang. Den nu 26-årige fløjspiller blev efter sæsonen kåret til Årets Spiller i Premier League af spillerforeningens medlemmer.

Af samme årsag vil Leicester grumme nødigt af med deres guldfugl, men pengene kan blive så store, at klubben føler, den bliver nødt til at sige ja. Manchester Citys tilbud er ifølge BBC dog langtfra højt nok til, at Leicester vil acceptere det, da klubben også slås for ikke at rykke ud af Premier League.

Riyad Mahrez forlængede kontrakten med Leicester i 2016, så den nu udløber i 2020. Men allerede i sommer forsøgte han at komme væk. Han brugte hele sidste dag i sommerens transfer-vindue i en lufthavn på at vente på en handel, der aldrig blev til noget.

Manchester City har i princippet offensive folk nok på kanterne. Men Leroy Sané blev skadet, da klubben søndag slog Cardiff City ud af FA Cup'en, og da brasilianeren Gabriel Jesus også er ude med en skade, føler manager Josep Guardiola, at han mangler en gardering.

Klubben fører Premier League suverænt, og tidligere tirsdag kom det frem, at klubben har købt forsvarsspilleren Aymeric Laporte fra Athletic Bilbao i Spanien for en halv milliard kroner.

ØVERST PÅ SIDEN KAN DU SE ET SMUKT MÅL AF RIYAD MAHREZ FOR LEICESTER

