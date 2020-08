En legende på banen, en stjerne på skærmen, men blind som en høne.

Gary Lineker, fodboldhelt og populær vært på britisk fodbold-tv, mærker, at alderen efterhånden trykker.

Og det i en grad, så det går ud over hans tjans på det ikoniske 'Match of the Day'-fodboldprogram og på britiske BT Sports Champions League-dækning, fortæller han ifølge Daily Mail.

»Hver gang jeg kiggede ned på mine noter, kunne jeg ikke se, hvad der stod. Jeg nåede til et punkt, hvor jeg ikke kunne læse mine noter, selv om jeg skrev kæmpe bogstaver,« fortæller Gary Lineker, der havde en glorværdig karriere for Englands landshold.

Foto: JUSTIN TALLIS Vis mere Foto: JUSTIN TALLIS

Nu har fodboldstjernen, som blandt andet spillede i Tottenham og FC Barcelona i storhedstiden i slutningen 1980'erne og starten af 1990'erne, taget konsekvensen og bruger nu mere eller mindre konsekvent sine briller, når han er på skærmen.

»Nu bruger jeg brillerne næsten hele tiden, men jeg er også nødt til at tage dem af, for ellers bliver de andre i studiet helt tågede for mit syn,« fortæller den 59-årige stjerne, som også har måttet droppe sin golfhobby, da han har problemer sine fingre.

Gary Lineker er en af de bedst betalte medarbejdere på BBC med en årsindtægt, der indtil for nylig var tæt på 20 millioner kroner.

Det vakte sidste år opsigt, da han blev tvunget til at gå ned i løn som følge af en ny lønpolitik på den licensfinansierede tv-station.