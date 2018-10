Den grimme skade, Alan Smith fik på Anfield tilbage i 2006 plager stadig fodboldspilleren, der nu endegyldigt indstiller karrieren.

»Træningen hver dag gjorde mere skade end gavn. Jeg kunne ikke konkurrere på samme niveau som før,« siger Alan Smith til Mirror.

For 12 år siden spillede han for Manchester United, og det var i en kamp for de røde djævle, at det gik galt.

En duel med Liverpools John Arne Riise kostede den dengang 25-årige Alan Smith et brækket ben, og en ankel der var gået af led. Grimme billeder, der talte deres tydelige sprog.

Det så grimt ud, da Alan Smith sad i græsset med et brækket ben og en ankel, der var gået af led. Foto: PHIL NOBLE

Alex Ferguson kaldte dengang skaden for noget af det værste, han nogensinde havde set, og Alan Smith er stadig mærket.

For han kæmper, når han står op om morgenen, og det gjorde heller ikke situationen bedre, at han i 2011 igen blev skadet i samme ankel.

»Når jeg står op, kan jeg ikke gå ordentligt. Min ankel er stiv hele tiden,« siger Alan Smith, der var ude i syv måneder efter skaden, og i dag har han 'omkring 10 skruer' i sin ankel.

Det var en løbetur i sommers, der var med til, at han nu har taget beslutningen om at sige 'farvel og tak' til den aktive karriere.

Det var i en duel med John Arne Riise (tv.) at det gik galt for Alan Smith. Foto: MARTYN HARRISON

»Jeg løb en tur i sommers og klarede mig igennem et par kilometer, men jeg måtte stoppe og gå, fordi min ankel gjorde ondt. Sidste måned gik jeg til min kirurg, der sagde 'jeg vil ikke have, du løber på lige strækninger', fordi det vil skade leddet,« siger Alan Smith.

Han kalder beslutningen om at stoppe svær, men også den helt rigtige, og han fortryder det ikke. Alan Smith er også klar over, at mange andre måske havde valgt at stoppe tidligere, men kærligheden til sporten holdt ham i gang.

Også selvom det betød, at han gik fra Premier League til Championship og siden League One og League Two.

»Det ville have været nemmere at stoppe, og så ville folk huske dig som en topspiller i Premier League. Men det ville jeg ikke, for jeg elskede at spille fodbold. Kærligheden til det fik mig til at spille mig igennem smerten,« siger Alan Smith.