Franck Ribery ligner ikke enhver anden. Og det har været mere end almindeligt hårdt som barn.

Den 35-årige Bayern München-stjerne husker i et hjerteskærende interview tilbage på tiden som barn, hvor han konstant blev mødt af blikke fra børn og ikke mindst deres forældre.

»Folk kunne sige: ‘Se, hvad han har i sit ansigt, se på hans hoved. Hvad er det for et ar? Det er så grimt.’ Hvor end jeg gik hen, kiggede folk på mig,« siger Franck Ribery.

Barndommen var altså fyldt med traumer for Franck Ribery, der voksede op med både børn og voksne, som kiggede og pegede på ham, når han gik forbi.

Og specielt de voksne reaktioner var hårde for den lille franskmand.

»De mennesker, der taler om dig, er forældrene, og det er meget ondt. Jeg gik aldrig hen i hjørnet og græd, selvom jeg led.«

Der ligger en historie bag Franck Riberys ar. Den franske fodboldspiller var som to-årig indblandet i et voldsomt biluheld, der gav ham store skrammer i ansigtet.

Han fløj ifølge Yahoo igennem forruden på bilen og måtte efterfølgende sys med 100 sting.

Han overlevede biluheldet, men arrene har han taget med sig videre. Og selvom de ikke altid har gjort det nemt for Ribery at være barn, har de alligevel gjort noget godt.

»De gav mig karakter og denne styrke. For når du er barn, og du har et ar som det her, er det ikke nemt. Den måde, folk kigger på dig, kommentarerne - min familie led under det her,« siger Franck Ribery.

Styrken har han taget med sig i sin fodboldkarriere, for Franck Ribery var i mange år en af verdens bedste kantspillere.

Det har også kastet en del titler af sig. Ribery har blandt andet vundet VM-sølv med Frankrig, otte tyske mesterskaber med Bayern München og en Champions League-titel med samme klub.