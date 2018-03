I VIDEOEN ØVERST LAVER MADS JUNKER OG BRIAN LAUDRUP DET BEDSTE KOMBINEREDE REAL- OG BARCA-HOLD

De spanske landsholdsstjerner fra FC Barcelona og Real Madrid er iskolde rivaler i dagligdagen, men på landsholdet kæmper de side om side for at erobre de største titler.

Nu afslører FC Barcelonas mangeårige forsvarsstyrmand, Gerard Pique, at netop denne særlige dynamik har ført de spanske landholdsspillere fra de to storklubber sammen i en fælleschat på appen WhatsApp. Her driller de og sviner hinanden til i en munter, men også hård tone.

FC Barcelonas Gerard Pique i duel med landsholdskollega fra Real Madrid Sergio Ramos. Foto: CURTO DE LA TORRE FC Barcelonas Gerard Pique i duel med landsholdskollega fra Real Madrid Sergio Ramos. Foto: CURTO DE LA TORRE

Det fortæller Gerard Pique i et stort interview med The Players’ Tribune.

»Det eneste, vi laver, er at svine hinanden til om Barca og Real. Det er det bedste. Vi er som små børn,« siger Pique, som fortæller, at chatgruppen opstod tidligere på sæsonen, hvor FC Barcelona allerede var stukket af fra Real Madrid i toppen af den spanske liga.

»Sandheden er, at det i særdeleshed er sjovt for mig for tiden, da vi er 15 point foran Real for tiden. Så jeg er meget kreativ i mine svar. For i sidste sæson, da Real-fyrene vandt det hele, var de pænt godt oppe at køre. De lukkede lort ud konstant, når jeg var sammen med dem på landsholdet,« lyder det fra Barca-stjernen, som nyder, at tingene er vendt på hovedet, og at det i denne sæson er FC Barcelona, der har håneretten over for Kongeklubbens stjerner.

Det spanske landshold er domineret af Real- og Barca-stjerner Foto: MICHAEL BUHOLZER Det spanske landshold er domineret af Real- og Barca-stjerner Foto: MICHAEL BUHOLZER

»Hver gang de vandt i sidste sæson, stod de i omklædningsrummet i bar mave med store smil på læben og fleksede deres muskler på Instagram, som var de ’The Rock’, mens de skrev #HalaMadrid og lavede små sejrs-emojis. Kan du huske det?« spørger Pique retorisk, og fortsætter:

»I denne sæson har piben fået en anden lyd. Alle deres Instagram-billeder er meget afdæmpede. De skriver ting som ’tre point i dag. Nu skal vi kæmpe videre’. Så jeg skriver til dem i WhatsApp-gruppen: ‘Kom nu, gutter. Hvorfor er i så alvorlige?’ Og så tilføjer jeg lige en lille græde-emoji og en grine-emoji.

Sergio Ramos og Gerard Pique - venner og fjender Foto: CRISTINA QUICLER Sergio Ramos og Gerard Pique - venner og fjender Foto: CRISTINA QUICLER

Den 31-årige midterforsvarer nævner ikke navnene på deltagerne i chatten. Men for de to hold er profiler som Andres Iniesta, Sergio Busquets, Jordi Alba – fra FC Barcelona – og Real Madrids Sergio Ramos, Marco Asensio, Dani Carvajal og Isco at finde på det stærke spanske landshold.

Til gengæld afslører han navnet på chatten: ’TILLYKKE’, hedder den.