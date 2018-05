Oporto. Iker Casillas runder 37 år 20. maj, men den spanske fodboldmålmand har intet ønske om at indstille karrieren, når hans kontrakt med FC Portos nykårede portugisiske mestre udløber til sommer.

Den mangeårige Real Madrid-målmand håber, at han kan fortsætte karrieren i Porto, som dog hidtil ikke har sendt helt klare signaler i den retning.

- Jeg ønsker at fortsætte med at spille fodbold, og hvis Porto banker på min dør, vil jeg byde velkommen med åbne arme, siger Iker Casillas til det spanske medie Marca ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Realiteterne er, at min kontrakt udløber 30. juni, og jeg ved ikke, hvad der sker derefter.

- Hvad der er helt sikkert, er, at Portos præsident, Pinto da Costa, har udvist megen interesse og kærlighed over for mig, siger målmanden.

Iker Casillas brød igennem hos Real Madrid i sæsonen 1999/2000, da han endnu var teenager.

Han vandt blandt andet fem spanske mesterskaber og tre Champions League-trofæer med storklubben, inden han for tre år siden skiftede til Porto.

Iker Casillas opnåede fra 2000 til 2016 167 A-landskampe for Spanien, som han vandt VM i 2010 og EM i 2008 og 2012 med.

Fem gange i træk fra 2008 til 2012 blev han kåret som verdens bedste målmand.

