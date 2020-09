Fusk, politiundersøgelser, skænderier og brudte aftaler. Det er det rene kaos, der præger de seneste ugers transfersaga omkring Luis Suarez' fodboldfremtid.

Og nu kan det hele så ende i en politisag mod verdensstjernen, som mistænkes for at have snydt for at opnå et italiensk pas – og i et åbent slagsmål med FC Barcelona for rullende kameraer.

Det eneste, der er sikkert og vist lige nu, er, at Luis Suarez er færdig med FC Barcelona, men om storklubben er klar til at slippe Suarez blæser i det uvisse – selv om de tidligere har meldt andet ud.

For en uges tid siden så det ellers ud til, at stjerneangriberen skulle skifte klub til Juventus, men så var der bøvl med at få fikset sydamerikanerens italienske pas.

Foto: CROCCHIONI Vis mere Foto: CROCCHIONI

For overhovedet at komme i betragtning til Juventus skulle den uruguyanske verdensstjerne i sidste uge bestå en eksamen i italiensk for dermed at få et italiensk pas, så han ikke ville tage en af pladserne hos Juventus, som er reserveret til en ikke-EU-spiller.

Den test skulle Suarez have bestået med bravour – under stor ståhej fra presse og fans, som stod klar til at modtage stjernen, som var fløjet til den italienske by Perugia i privatfly.

Men i dag er det kommet frem, at den uruguyanske angriber nok slet ikke er så ferm til italiensk, som det forlød i første omgang. Italiensk politi mistænker Suarez for at have snydt. Det skriver Repubblica og ANS.

Luis Suarez skulle ganske enkelt have modtaget svarene på prøvens spørgsmål på forhånd, hvilket politiet i Italien nu undersøger.

Foto: PAU BARRENA Vis mere Foto: PAU BARRENA

I mellemtiden har Juventus kastet deres fokus på en anden angrebsforstærkning, Alvaro Morata. Skifter han til Juventus, hvilket meget tyder på, så vil det efterlade et hul i Atletico Madrids angreb.

Og her et Luis Suarez yderst aktuel. Problemet er bare, at FC Barcelona ifølge Surez-lejren har brudt et løfte om, at Suarez gratis kan skifte til konkurrenterne fra Madrid, såfremt han frasiger sig nogle penge, han har til gode i klubben.

Det har fået Suarez, som har været en sand målmaskine i sine seks sæsoner i FC Barcelona-trøjen, op i det røde felt.

Derfor truer han nu med at indkalde til et pressemøde om sagen. Her vil han råt for usødet fortælle sin version af det bøvlede forløb.

Alt det her forstærker det indtryk, man har af FC Barcelona som en klub, der er ved at implodere. Bedst eksemplificeret af Lionel Messis offentlige fejde med klubledelsen hen over sommeren.

Dengang endte det med, at klubikonet Messi måtte blive, men det sker nok ikke i hans angrebsmakker gennem de sidste seks års tilfælde – som det se ud nu i hvert fald i denne opsigtsvækkende transfersaga.

Fortsættelse følger.