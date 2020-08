Bartender, taget ud af serien Peaky Blinders eller bare en børsmægler fra 1980'erne.

Real Madrid var uden profil Sergio Ramos i fredagens Champions League-kamp mod Manchester City. Og selvom han var stærkt savnet på banen, hvor Real Madrid blev slået ud af turneringen, gjorde han sig alligevel bemærket på tilskuerpladserne.

Hans outfit gjorde i hvert fald indtryk på et hav af brugere på det sociale medie Twitter.



Her er et lille udpluk:

Sergio Ramos is going to ask the Peaky Blinders to take care of Varane. pic.twitter.com/LOzzPY2mBD — Marcos - Social distanced (@marcosglavdas) August 7, 2020

'Han ligner en fra Peaky Blinders' (populær tv-serie om en britisk bande i starten af det 19. århundrede, red.)

'Han udstråler stærk børsmægler-energi'

'Han ligner en, der kunne lave en god Old Fashioned'

'Han ligner en, der er ved at kræve 70 kroner for en kop kaffe og en bagel på en histper-kaffeshop'

Og sådan fortsætter det.



Det er især ligheden med skuespiller Tom Hardy, der spiller figuren Alfie Solomons i Peaky Blinders, der bliver refereret til. Og man kan da godt se, hvad de mange brugere har i tankerne.

Tom Hardy spiller med i Peaky Blinders. Og kan måske bruge Sergio Ramos som stand-in. Foto: TIBRINA HOBSON Vis mere Tom Hardy spiller med i Peaky Blinders. Og kan måske bruge Sergio Ramos som stand-in. Foto: TIBRINA HOBSON

Ramos var ramt af karantæne i returopgøret mod Manchester City, og han kunne dermed ikke forhindre englænderne i at spille sig i kvartfinalen på bekostning af de nykårede spanske mestre.

Første opgør vandt City 2-1, og samme resultat i engelsk favør kom i hus fredag aften.

Det var især en forfærdelig præstation af Ramos' vante forsvarskollega Raphael Varane, der kostede dyrt for Real Madrid.

Manchester City derimod kan nu booke plads til Final 8-formatet, UEFA har indført som følge af coronavirussen. Det afvikles i portugisiske Lissabon