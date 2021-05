Han havde lige vundet 4-0 med Groningen og leveret to oplæg. Men det er et billede, der er taget efter kampen, der for alvor har fået fodboldfans til at juble over Arjen Robben.

For en bilist fangede den hollandske stjerne på hjemturen, og mens mange andre fodboldspillere nok tager bilen, gør den 37-årige stjerne noget andet.

'Legenden Arjen Robben på vej hjem efter at have vundet 4-0 med FC Groningen,' skriver Twitter-brugeren Romke van der Weerd, der har taget billedet.

Et billede, der viser, at Robben fremfor den firehjulede har valgt den tohjulede, og det har fået massiv opmærksomhed i takt med, billedet er blevet delt flittigt på det sociale medie.

'Vær opmærksom, han godt kan finde på at dreje pludseligt til venstre.'

'Bemærk, han kører i højre side, så han pludselig kan skære ind i venstre bane. Smukt.'

'Hvis det ikke er at leve livet, ved jeg ikke, hvad det er.'

'Legende. Kære yngre generation, tag noter. Det handler om at være ydmyg og dedikeret.'

'Hvis det ikke er det mest hollandske, du nogensinde har set …'

'Definitionen på ydmyghed.'

Sådan lyder blot et udpluk af de mange reaktioner, mens flere dog også påpeger, at den tidligere Bayern München-spiller burde have haft en cykelhjelm på.

Tidligere har hans far Hans fortalt, hvordan Robben godt kan lide at cykle til træning. Noget, han blandt andet gjorde som barn, da hans far ikke havde mulighed for at køre ham, da han som ung spillede sig på et førstehold og skulle til træning hver dag.

»Jeg havde ikke et kørekort. Jeg måtte cykle. Jeg cyklede 13 kilometer hver vej til og fra skole, og jeg cyklede også til træning,« har Robben tidligere selv forklaret.

Arjen Robben startede sin seniorkarriere i Groningen, som han spillede for fra 2000 til 2002, inden turen gik til PSV, Chelsea, Real Madrid, og så Bayern München. Han var i den tyske storklub fra 2009 til 2019, hvor hans plan egentlig var at stoppe karrieren.

Det gjorde han i et års tid, inden han i juni 2020 skrev under med FC Groningen for blandt andet at hjælpe klubben tilbage på sporet, efter den var blevet hårdt ramt af coronakrisen.