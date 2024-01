Hvorfor bruge en lille time i bil på at køre fra Manchester til Liverpool, når man kan tage turen på otte minutter i en flyver?

Det må være nogenlunde sådan, at Everton-spilleren Arnaut Danjuma har tænkt, når han er fløjet til træning.

Fodboldstjernens flytur har fået fans op i det røde felt, mens han manager også har taget et alvorsord med ham.

Det skriver The Sun.

Foto: Jason Cairnduff/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Jason Cairnduff/Reuters/Ritzau Scanpix

Den 26-årige hollænder er havnet i lidt af et stormvejr, efter han har taget en flyver fra lufthavnen i Manchester til lufthavnen i Liverpool for at slutte sig til holdkammeraterne på Evertons træningsbane Finch Farm.

Ifølge The Sun tager sådan en flyvetur kun otte minutter.

Everton-manager Sean Dyche har da også sat Danjuma på plads efter den opsigtsvækkende episode.

»Jeg tog en snak med ham. Jeg sagde, at det virker overdrevet at tage fra Manchester Lufthavn til Liverpool Lufthavn for at træne.«

»Men du ved, disse moderne spillere … Personligt ville jeg bruge en bil, men sådan er de moderne spillere. De er nødt til at passe på sig selv og få deres hvile,« siger Sean Dyche.

Ifølge mediet har fans reageret med foragt og vantro.

»D-klasse-spillere flyver ind til træning hver dag … Sporten er færdig,« skriver én, mens andre kalder det 'forfærdeligt'.

Everton og Danjuma, der er udlejet fra spanske Villarrael, tager imod Aston Villa søndag.

Mon ikke, han er veludhvilet med den sparede rejsetid …