Han var netop gået fra banen efter at have spillet mod Everton.

Og da Jesse Lingard trådte ind i omklædningsrummet, fik han en noget trist overraskelse. For West Ham-spilleren kunne her konstatere, at hans dyre ur var blevet stjålet. Det skriver The Sun.

Sammen med resten af holdet ledte han hele rummet – der er vogtet af vagter og har overvågning – igennem, men uden held, og derfor blev der ringet efter politiet.

»Jesse var knust, men ingen kan tro det. Det virker helt utænkeligt, at nogen kan stjæle noget fra spillernes omklædningsrum under kampen. Sikkerheden på stadion er i top. Der er personale, der står ved spillertunnelen og området omkring den – og der er overvågning over det hele,« siger en kilde til det engelske medie.

Der er ifølge kilden blevet ledt 'overalt', men uret er forsvundet, og derfor er der umiddelbart ikke tvivl om, at det er blevet stjålet.

»Det er jo velkendt, at Premier League-spillere tjener mange penge, og mange af dem har dyre ting, både når det kommer til tøj og smykker. Men det ville aldrig falde nogen ind, at det bliver taget fra omklædningsrummet. Det er virkelig et chok,« siger kilden.

Jesse Lingard er ikke den eneste, der har oplevet, at der har været en tyv på spil. Det samme skete eksempelvis for den danske landsholdsspiller Kasper Dolberg, der i september 2019 fik stjålet sit ur til en værdi af en halv million kroner.

Efterfølgende indrømmede hans nu tidligere holdkammerat, den 18-årige Lamine Diaby-Fadiga, at det var ham, der stjal uret fra omklædningsrummet.